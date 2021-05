Marvel: Estos personajes fueron pareja en la vida real y no lo sabías

El Universo Cinematográfico de Marvel ha logrado reunir a muchas de las figuras más reconocidas del cine a nivel internacional. Lo que le ha valido posicionarse como una de las franquicias más importantes de todos los tiempos. La historia de los cómics llevada al cine ha logrado posicionarse como una de las favoritas entre el público.

Las primeras tres fases del MCU (por sus siglas en inglés) comenzó en 2008 con la primera entrega de Iron Man y finalizó con Avengers: Endgame en 2019, la última producción en la que pudimos disfrutar de todos los protagonistas reunidos para evitar que Thanos gobernara el universo. A pesar del fin de esta era, la producción sigue estrenando contenido como series y películas que podrán seguir con el legado de lo que vimos durante los primeros años.

Además de romper récords en taquilla y contar con tecnología de última generación, las películas de Marvel también han estado rodeadas de controversias gracias a la vida personal de los actores y actrices que interpretan a tus personajes favoritos. Más allá de su labor para salvar al mundo, estas celebridades tienen un pasado que te sorprenderá. Por ejemplo, ¿sabías que estas celebridades fueron pareja en la vida real?

Robert Downey Jr. y Marisa Tomei

El actor que le dio vida al icónico Tony Stark mantuvo un fugaz romance con nada menos que la nueva tía May, esa es la razón por la que ambos tienen una gran química en la pantalla de Spiderman: Home Coming. Ambos se conocieron en 1994, cuando participaban en la película “Only You” y, aunque solo estuvieron juntos algunos meses, hemos podido comprobar que se llevan de maravilla.

Foto: Twitter @francylorena

Chris Pratt y Emily VanCamp

Star-Lord de la película Guardianes de la Galaxia está más involucrado con la historia de Capitán América de lo que pudimos ver en pantalla. Sharon Carter, la bella vecina de Steve Rogers, fue novia de Chris Pratt durante dos años. La pareja se conoció gracias a la filmación de la serie Everwood. Sin embargo, el romance terminó, aunque parece ser que todo quedó en buenos términos.

Foto: Twitter @BeckGS91

Zoe Saldana y Bradley Cooper

Los dos personajes de Guardianes de la Galaxia (Gamora y Rocket) mantuvieron una relación a lo largo de un año, después de haber coincidido en “The Words” y, aunque todo terminó en 2012, su reencuentro en el MCU no significó problema alguno.

Foto: Twitter @Cine_Colombia

Tom Hiddleston y Kat Dennings

Ambas celebridades iniciaron un romance después de haber coincidido en la pantalla grande, pues se conocieron hasta el 2012, cuando se filmaba la primera parte de Thor. Sin embargo, la relación solo duró un par de meses.

Foto: Twitter @bykriswithlove

Tom Hiddleston y Elizabeth Olsen

Aunque no se confirmó la relación entre ambos, se dice que Loki y Scarlet Witch estuvieron involucrados sentimentalmente en 2015, cuando participaron en “Hank Williams”. Olsen aseguró que conocía al guapo actor desde hace algún tiempo y en las ocasiones que pudieron verse juntos la química era innegable. Foto: Twitter @bykriswithlove

