Emily Blunt rechazó papel de “Black Window”; se niega a trabajar en Marvel

“Black Widow” es uno de los personajes más queridos por los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), aunque no parece ser así para la actriz Emily Blunt quien reveló haber rechazado el papel como Natasha Romanoff y dijo sentirse “cansada” de las cintas de superhéroes.

La actriz ganó gran popularidad con la cinta “El diablo viste a la moda” y desde entonces sumó éxitos a su carrera, al que no sumó su participación en la cinta “Iron Man 2” pues la actriz decidió rechazar el papel de la “Viuda negra” y ella reveló las razones.

Emily Blunt rechaza papel en Marvel

La actriz de 38 años de edad dijo en entrevista para el programa de radio de Howard Stern, que recibió la propuesta de realizar al exitoso personaje de Marvel, pero decidió rechazarlo por compromisos que tenía en ese momento con otras cintas y desmintió que el papel la superara.

“Quiero aclarar la historia. Me había contratado para hacer ‘Los viajes de Gulliver’. Me preocupo mucho por las decisiones que tomo", dijo la actriz quien añadió que tenía un compromiso para interpretar a la princesa Mary.

¿En contra de los superhéroes?

Emily Blunt añadió haber estado obsesionada con Iron Man cuando le ofrecieron el papel como Black Widow, además dijo que uno de sus sueños era trabajar junto a Robert Downey Jr, pero reveló por qué no trabajaría con Marvel.

“No sé si las películas de de superhéroes son para mí. No me gustan. Realmente no me gustan (…) Estamos inundados, no son solo todas las películas, sino también las interminables series de televisión”, dijo la actriz.

Pese a su negativa por las cintas de superhéroes, no descartó la posibilidad de interpretar a alguna heroína en el futuro, pero aseguró que deberá ser un papel y personaje “realmente genial”.

cvg