20 de mayo día Mundial de las abejas: ¿Qué pasa si desaparecen de la Tierra?

Según una publicación de National Geographic en el planeta tierra existen 1.400 millones de insectos por cada persona, pero más de un tercio de todas las especies están en peligro de extinción.

El 20 de mayo se conmemora el día mundial de las abejas para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y el beneficio para toda la Tierra.

¿Qué pasa si se extinguen?

Existen varios factores que amenazan a las abejas en el mundo, entre los mas conocidos están el uso de pesticidas, los insectos invasores, los cambios en el uso de la tierra, los monocultivos que reducen los nutrientes y el cambio climático.

La vida tal y como la conocemos depende de las abejas, pero casi la mitad de estos animales están amenazados, según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Entre la principal problemática que rápidamente surgiría si ls abejas dejarán de ser parte del planeta está la seguridad alimentaria, ya que polinización que realizan estos insectos es el proceso natural que permite que las flores sean fecundadas para dar semillas y frutos; es decir, la piedra angular de la biodiversidad.

Una tercera parte de la producción de alimentos se da gracias a las abejas, así como un 90% de las plantas silvestres con flor, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO)

Otros cambios si desaparecen las abejas

Alteración en el número de especies vegetales.

Desaparición de árboles y flores.

Reducción drástica de la biodiversidad de la flora lo que provocaría la alteración de todo el ecosistema.

Producciones agrícolas con grandes pérdidas económicas por la reducción en la producción, algo que sin duda afectaría a todo el mercado alimentario.

Cambio de hábitos en las personas.

