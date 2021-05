¡Quítate, Netflix! 5 dramas coreanos que puedes ver GRATIS en YouTube

La llamada Ola Coreana o hallyu toma cada vez más terreno en las plataformas de streaming. Un claro ejemplo de ello es Netflix, compañía que además de colocar en su catálogo dramas clásicos, también se ha aventurado a hacer k-dramas originales. Pero, no todos los fanáticos de estas historias cuentan con el servicio de la plataforma.

Sin embargo, la compañía estadounidense no es la única que ofrece este tipo de contenido. Ahora YouTube se ha sumado a los contenidos asiáticos, esto gracias a CJ ENM, una empresa de entretenimiento y medios de comunicación de Corea del Sur, que hace unos meses lanzó su canal Cereal.

En este sitio se pueden encontrar doramas de todo tipo - siempre y cuando hayan sido producidos por CJ ENM-. No es necesario suscribirse o pagar alguna cuota, por lo que los capítulos están gratis en el canal. Además, tienen subtítulos en inglés y se espera que si tiene éxito, pronto están en más idiomas. Aquí te dejamos cinco dramas que podrás ver en Cereal.

1.Hey Ghost, Let's Fight

Kim Hyun Ji era una joven totalmente dedicada a sus estudios, pero pierde la vida en un accidente automovilístico a los 19 años. Ahora es un fantasma que vaga sin rumbo por 5 años; hasta que conoce a Park Bong Pal, un exorcista que ayuda a los espíritus a pasar al otro lado.

La historia está protagonizada por la actriz Kim So Hyun, Taecyeon actor y cantante de 2PM, y Kwon Yul. Es una serie de comedia, romance y fantasía que solo cuenta con 16 capítulos.

2. Oh my Ghost

Una historia similar es Oh my Ghost. Una joven fantasma posé a una tímida chica y aprendiz de cocinera, la razón es que murió virgen y necesita pasar una noche apasionada con un hombre para poder cruzar al otro lado. Como si esto no fuera poco, elige como su pareja al chef del restaurante y jefe de la estudiante de cocina.

3. Prison Playbook

Es una comedia negra que cuenta la vida de los convictos, sus familias y oficiales que trabajan en las instalaciones correccionales de Seobu.

Kim Je-hyuk, es una estrella del béisbol, que es declarado culpable de asalto luego de salvar a su hermana. El deportista usó fuerza excesiva mientras perseguía a un hombre que había intentado agredirla sexualmente. Sorprendentemente es sentenciado a pasar un año en la prisión.

4. Flower Boys Next Door

También conocida como Bella solitaria es la trama de una editora de libros muy tímida que se niega a salir de su apartamento o interactuar con la gente. Todos los días recibe de forma anónima una caja de leche con un Post-it pegado, el que sigue una historia uno tras otro.

La joven está enamorada de su vecino Han Tae Joon, a quien vio por primera vez la última vez que salió al exterior. Desde ese momento utiliza un par de binoculares de color amarillo para mirar hacia el edificio de enfrente, lugar donde vive su amado.

5. The Three Musketeers

Este es un k-drama histórico que está basado en el clásico literario de Los Tres Mosqueteros, pero situado en la dinastía Joseon, reino coreano que duró aproximadamente cinco siglos. Es protagonizado por Jung Yong-Hwa, miembro del grupo de K-pop CNBLUE, Lee Jin Wook y Seo Hyun Jin.

