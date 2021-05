Roberto Verino, un ícono de la industria

El diseñador para la semana de la moda en Madrid, elaboró un documental en el que participan diferentes personajes de la industria de la moda. Se debe crear una propuesta honesta con tu filosofía que dé respuesta a las necesidades reales de tu consumidor. La moda ha ganado relevancia en la vida de las personas, pero ha perdido valor y calidad.

El diseñador Roberto Verino tiene 54 años de carrera en la moda. Cada colección que ha dado a conocer denota sencillez y elegancia. Ha vestido a reinas de la realeza como Letizia de España y Rania de Jordania.

Este 2021, en la edición de Madrid Fashion Week, muestra la moda desde otra perspectiva, con una colección de 15 looks fotografiados en blanco y negro, situados en calle Serrano donde fusiona lo analógico y lo digital en una misma presentación.

¿En qué está inspirada Esencialismo, su nueva colección?

En los armarios emocionales, en la luz, en la esencia y pureza que reflejan los valores morales. Creo que la sencillez es una forma de expresión que se esconde detrás de un pensamiento. En la esencia está la verdad de las cosas y lo más importante de nuestra vida se encuentra en lo más sencillo que genera emociones.

¿Qué texturas podemos admirar en las prendas?

Piezas en blancos, negros y grises, en monocolor y en rayas marineras. La colección está conformada por blazers, gabardinas, trajes y chaquetas para ocasiones más formales; diseñados con fibras naturales.

¿Cómo es el proceso creativo para desarrollar cada colección?

Es natural, mi cabeza va recogiendo ideas a lo largo del año que me conducen a recuerdos que fluyen de forma orgánica cuando me pongo a dibujar un boceto. Me funciona pasear por los viñedos de mi bodega y tocar la tierra. Eso me conecta con la naturaleza y me hace pensar en colecciones muy reales.

¿Se pueden generar emociones a través de las prendas?

El sentimiento debe estar siempre presente al diseñar, porque es lo que diferencia a la moda de la ropa. Cada diseñador busca provocar diferentes sensaciones en su cliente y dejarlos con la boca abierta, mi objetivo es que las mujeres y hombres que portan mi marca sientan que han comprado una prenda muy especial que los acompañará siempre. Los armarios emocionales son aquellos que atesoran piezas que hablan de quienes somos y que algún día trascenderán y serán portados por las nuevas generaciones.

¿Qué significó para usted presentarte este año en la Fashion Week de Madrid y en Madrid es Moda?

Este 2021 quisimos apoyar los dos eventos oficiales de la Semana de la Moda de Madrid, para impulsar la moda de autor que se encuentra en una situación muy frágil tras la pandemia. Por eso, nuestra presencia ha sido máxima con tres acciones. La primera, ha sido un desfile virtual en la calle Serrano en colaboración con el ayuntamiento de Madrid, JCDecaux y el Museo del Traje. Colocamos 15 piezas de mobiliario urbano que, durante dos semanas, mostraron 15 fotografías en blanco y negro de la colección, al acercar el celular, se activan unos videos en color que muestran la prenda en movimiento. De esta manera, el transeúnte pudo acercarse a cada fotografía y disfrutar los looks de forma individual y sin aglomeraciones. Por otro lado, presentamos en MBFWM un video making off de esta colaboración en Madrid es Moda. Realizamos un shooting de la colección en vivo y en la calle para que la gente conozca el proceso que se lleva a cabo en cada presentación.

¿A qué retos se enfrentó con el nuevo formato de pasarelas virtuales?

No estar presente y no poder ver la ropa directamente, sentir la emoción del momento y vivir la experiencia. Eso no lo sustituirá nunca una imagen.

¿Qué es lo más gratificante de su trabajo?

El proceso creativo y ver que la gente lleve puesta alguna pieza de la colección.

¿Para usted qué significa la moda?

Una forma de vivir y de dar vida; gracias a la moda de autor se mantienen muchos oficios y talleres artesanales siguen dándose a conocer. Todo el mundo habla de la sostenibilidad medio ambiental, pero también hay que hablar de lo social y cultural. Los oficios de este ámbito son parte del patrimonio cultural mundial, hay que preservarlos incorporando nuevas tecnologías.

¿En este año de pandemia se unió a alguna iniciativa?

Ayudamos en la fabricación de batas para hospitales, y luchando para mantener junto a todo mi equipo, que son el alma y talento de nuestra marca. Siempre he creído que los grandes cambios se hacen desde lo cercano; poner como prioridad los puestos de trabajo de nuestra gente ha sido una labor complicada.

¿De qué manera la gente puede apoyar a la industria de la moda?

Comprando calidad, antes de adquirir alguna pieza hay que observar los acabados, el trabajo detrás, dónde se produce y no dejarse llevar sólo por el logotipo que tiene cada accesorio.

¿Qué opina de los diseñadores emergentes?

Es maravilloso ver cómo nacen nuevos talentos que abrazan y respetan los oficios, las artesanías y la creatividad.

¿Qué tan importante es dar trabajo a los artesanos de la región y recuperar las tradiciones del país?

Es clave; el tejido artesanal es el promotor que mantiene el patrimonio cultural, el que a su vez evoluciona con la ayuda de los diseñadores que a diario les piden nuevos retos.

¿Qué consejos les da a las nuevas generaciones que se quieren dedicar a esta industria?

Que perseveren, las marcas de prestigio se construyen con los años, que no crean que su talento es suficiente. El trabajo duro y en equipo es muy importante, y la autocrítica mucho más.

¿Qué futuro tendrá el retail convencional?

Hoy en día existen los e-commerce, los cuales han venido a revolucionar la manera de comprar del consumidor. Ya no es necesario tener sucursales, pero sí una tienda en un punto estratégico, donde las personas puedan tener una conexión con la marca a partir de experiencias y contacto directo.

¿Qué significa para usted trabajar con la realeza?

Un honor.

¿Qué significa para usted México?

Es maravilloso. México es un país que me inspira, por su impresionante diversidad cultural.

HA DICHO

“Las prendas son parte de nuestra vida y de la vida de los que están a nuestro alrededor”. “La artesanía siempre ha sido un lujo, pero durante años no sé valorizó”.

POR ISIS MALHERBE

FOTOS: CORTESÍA

