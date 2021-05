Annie Catalán y su estilo

Participó como invitada en eventos como la conferencia Life is a Red Carpet de la revista Instyle México, School of Beauty de la revista “The Beauty Effect” y Women’s Weekend. El 90% de las mujeres utilizan una talla incorrecta de brasier, cuando conoces esos detalles, te ayudan a verte y sentirte mejor.

Tuvo la oportunidad de dar clases a los alumnos del CEA Televisa y algunas niñas de Nuestra Belleza; inició con su blog donde compartía sus looks a sus seguidores, su constancia le dio la oportunidad de trabajar con agencias y marcas de lujo. Colaboró en revistas de moda donde la invitaron a dar conferencias a eventos.

"Desde chica me gustaba ver y hacer desfiles de modas con mis muñecas, me gustaba ver un programa donde cambiaban el look de las personas. Viví en Canadá dos años y me gustaba ir a las tiendas a ver las tendencias, después estudié en Barcelona visual

merchandising en el Instituto Europeo Design y después en México en la Universidad Anáhuac la carrera de Comunicación, lo que me abrió muchas puertas; al terminar me fui a Canadá hacer un internship en image consulting”.

“En cada consultoría me inspiro en la esencia y estilo de cada persona, no soy partidaria de la teoría de las cuatro estaciones, ya que los gustos van cambiando con el tiempo, depende del estado de ánimo y de los objetivos que deseen. Yo me encargo de hacer que cada cliente comunique lo que desea proyectar a su audiencia con ropa que utilizan a diario”.

“Mi trabajo es personalizado, desde hace 8 años doy workshops, me adapto a los presupuestos de cada persona y es increíble, porque conectas con ellos y generas confianza en ambas partes. Una imagen prefabricada no funciona, porque tiene que ir con tu esencia, al final mis clientes se han vuelto mis amigas y conoces lo que no les gusta de su cuerpo y lo que sí.

Estudiar Comunicación me sirvió mucho para entender esta parte de la imagen y llevarla por un camino positivo. La mujer siempre quiere sentirse bien en todos los aspectos, siempre está en búsqueda de reinventarse. Ahora los canones de belleza han cambiado, tenemos más apertura, las revistas promueven conceptos de belleza más inclusivos, antes eran modelos altas, cuerpo perfecto, con ojos claros y pelo reluciente, hoy en día sabemos que todas somos únicas. En esta profesión debemos aprender a escuchar y hacer objetivas para lograr un equilibrio y ser congruente”.

Retos en la Industria de la moda y la Belleza

El generar confianza con mis clientes al principio fue difícil, el no compararme con otros y estar segura de mis conocimientos. El aprender a tomar oportunidades en momentos que no los esperaba ha sido algo emocionante. Hace años no era un tema tan conocido, hoy en día tienes que estar actualizando ya que existe competencia. Algo muy importante es que la gente vea esto como una profesión seria y no superficial que sólo se encarga de vestir a las personas.

“Sentirte bien con tu estilo es lograr una mejor versión de ti, es reinventarte, empoderarte y estar en armonía con tu cuerpo y estado de ánimo”.

Básicos que debes tener en el clóset

“Unos jeans que no tengan detalles, estoperoles y no están rotos, ya que añaden volumen a simple vista. Un saco, falda y t-shirt en colores neutro, suéteres en punto en colores que puedas combinar fácil, un pantalón de vestir, unos zapatos de tacón y una bolsa de excelente calidad que puedas utilizar en cualquier ocasión”.

Un sueño hecho realidad

“Trabajar con marcas de moda y belleza de lujo ha sido increíble, pero al mismo tiempo es mucha responsabilidad, ya que tienen un proceso creativo, artesanal y de diseño impresionante. El comunicar la esencia de cada una de ellas por el legado y el valor que tienen ha sido un reto muy padre. Lo más gratificante de mi trabajo es hacer feliz a la gente y que me digan que les cambie la vida”.

Consejos para lograr una imagen congruente

“Que se conozcan, que sean objetivas y se pregunten ¿Cómo me veo?, y ¿Cómo me quiero ver?, desde un punto tangible. Que dejen a un lado sus complejos y que amen su cuerpo y se quieran. Al conocerte es más fácil jugar con tips que te ayudan a verte mejor. Cuidar detalles como: tener el pelo cuidado, una rutina de belleza con productos de buena calidad, la ropa bien cuidada, tener una manicure y pedicure impecable, eso ayuda a potenciar la imagen”.

Tendencias

“Para este año vienen mucho las texturas brillantes y colores fuertes como el amarillo, naranja, morado, lo que se está viendo en esta tendencia es que después de la pandemia todo regresa hacia la opulencia, a lo cargado y al querer salir”.

POR ISIS MALHERBE

FOTOS: JDS AGENCIA

Makeup: Patrick @patrickmua10

Vestido negro bordado: Uterqüe

Zapatos: Dior

Aretes: Chanel

Vestido rojo: Fendi

Zapatos: Louboutin

Aretes: Uterqüe

Top negro: LPA en Revolve

Pantalón blanco: Zara

Reloj, pulsera y gargantilla: Chopard

Locación: Hotel Live Acqua, Ciudad de México

