Netflix | ‘Si Supieras’, la comedia romántica perfecta para ver este jueves 13 de mayo

Este es un nuevo jueves de la recomendación del día, esta vez se trata de la cinta de comedia romántica ‘Si Supieras’ (The Half of It -Estados Unidos/2020), la cual se encuentra disponible en la plataforma Netflix.

Esta película tiene en su elenco a Leah Lewis, Daniel Diemer, Alexxis Lemire y Collin Chou. Fue dirigida por Alice Wu, tiene una duración de 104 minutos y solamente es apta para mayores de 12 años. La cinta se estrenó en mayo de 2020.

¿De qué va la película?

En una escuela preparatoria de Squahamish, un pequeño pueblo de Estados Unidos, una tímida chica llamada Ellie Chu (Leah Lewis) quien cobra por realizar los ensayos de sus compañeros del colegio, pues tiene una facilidad para la escritura, misma que llama la atención de un torpe atleta de nombre Paul Munsky (Daniel Diemer), quien pide que le ayude la tarea de escribir una carta de amor dirigida a la mujer de su vida, Aster Flores (Alexxis Lemire).

Sin embargo, al paso del tiempo Ellie también está enamorada de Aster, sin embargo esto lo ve como un sueño lejano y casi imposible de conseguir. Ellie acepta la tarea, pero por cada carta que escribe y recibe, su amor hacia Aster crece todos los días.

El desarrollo de la película va de manera similar al de muchas otras cintas de comedia romántica, sin embargo el avance de cada escena revela una nueva capa de profundidad del libreto.

Hay que señalar que la directora de la película, Alice Wu maneja con tranquilidad los temas de identidad LGBTQ, religión, raza, aceptación, duelo, inmigración, arte y problemas familiares que lejos de complicar la trama, define a todos sus personajes.

“Si Supieras” muestra poco a poco las formas que toma el amor, sobre todo habla sobre ‘el primer amor’, y lo hace mediante de un excepcional guión que subraya la capacidad de la mente.

mavr