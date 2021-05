Conoce las mejores series románticas que tiene Amazon Prime para ti

Este fin de semana es perfecto para disfrutar del mejor contenido que tienen las plataformas, por esta razón hoy te mostramos cuales son las mejores series romanticas que tienen Amazon Prime Video para que las disfrutes en estos días.

Mejores series de romance

Las series de romance se han convertido en las favoritas de muchos porque a través de estas se ven reflejadas algunas historias de la vida real, es el caso de las famosas serie como “Gossip Girl” o “Sex and the City”, pero para salir un poco de lo común, aquí tenemos opciones totalmente nuevas para ti.

“Mozart in the Jungle”

La serie es protagonizada por el guapo actor mexicano, Gael García Bernal y cuenta la historia de una joven oboísta que entra a la Orquesta Sinfónica de Nueva York llamada Hailey, quien recibe apoyo de Rodrigo, el director, cuyo papel está inspirado en el director venezolano Gustavo Dudamel.

"The Beginning of Everything"

Esta serie retrata la historia de la pintora Zelda Sayre Fitzgerald, quien es esposa del autor Scott Fitzgerald, quien es famoso por escribir una obra que trata del Nueva York de la posguerra “The Great Gatsby”. A través de cada episodio el romance entre ambos crece y se convierte en una apasionada historia.

Foto: Amazon Prime Video

"The Baker & The Beauty"

Esta serie trata de un romance intenso entre un común joven panadero que se enamora de la hermosa hija de un magnate, pero este chino no se da por vencido hasta lograr quedarse con la adinerada y atractiva señorita.

Foto: Amazon Prime Video

"Modern Love"

Esta serie basada en historias reales de amor que personas mandaron al diario The New York Times, se ha convertido en una de las más famosas y populares, ya que no solamente aborda la vida de un personaje, ya que cuenta los problemas que algunas mujeres han tenido que vivir por amor.

Con información de Vogue mx

PAL