Cuatro grandes reality shows de Disney Plus que debes ver el próximo fin de semana

Muchas veces las personas piensan que el contenido de Disney Plus es casi exclusivo para niñas y niños o por momento para adolescentes y que tiene muy pocos títulos realmente hechos para los adultos, sin embargo la realidad es otra, pues si nos ponemos a buscar a fondo podemos encontrar varias películas y series que nos provocan mucha nostalgia.

Por otro lado los reality shows en todas las plataformas de streaming son muy populares por lo cual Disney Plus no se podía quedar atrás, sin embargo en este caso la app no busca aportar contenido como aquellos de comida o sobre supervivencia. Por tal motivo ellos apuestan por algo fantástico, diferente y con el gran sello de Disney.

Disney Plus busca dar este contenido de una manera diferente, pues nos entrega programas desde aquellos que nos hablan de cómo sería tu boda soñada en Disneyland o tal vez conocer la historia de un adorable perrito, Por tal razón a continuación te compartimos nuestros cuatro reality shows favoritos para que puedas sacarle jugo a la plataforma y pases un rato entretenido y lleno de magia.

Tu Boda de Cuento de Hadas

Este es realmente uno de los programas más vistos en la plataforma, en este te adentrarás en muchas bodas mágicas que se han realizado en los destinos Disney del mundo entero, como Walt Disney World, Disneylandia y los cruceros de Disney.

Una vida de perros con Bill Farmer

Bill Farmer quien ha puesto voz a Goofy y Pluto durante más de treinta años, dejando de lado el micrófono y ahora se acerca a los perros con los trabajos más increíbles en la vida diaria y en el mundo del cine.

Una vida de perros con Bill Farmer. Foto: Especial

Escuela de Ballet

En este programa puedes ver todo el potencial de bailarines estrellas no será fácil pero tampoco imposible, aquí te podrás ver muy de cerca la vida de los estudiantes de la Escuela Americana de Ballet.

Pixar En La Vida Real

El maravilloso mundo de Pixar se vuelve realidad mientras la gente de Nueva York camina por la ciudad y se sorprende al ver a sus personajes favoritos de las películas de la compañía.