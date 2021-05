Mujeres acusan de acoso a empleado de cine; les pidió que bajaran los pies del asiento: VIDEO

Como resultado de un hartazgo social, las mujeres de México y todo el mundo han alzado la voz ante las situaciones que las dejan vulnerables tanto en su vida familiar, como laboral y principalmente en temas de seguridad.

Desde entonces diferentes organizaciones han salido a las calles para manifestarse y exigir justicia ante los diversos casos de abuso y hasta feminicidios. Desde entonces las cosas han comenzado a cambiar; sin embargo, parece que la historia no siempre es igual cuando la realidad parece tergiversarse.

En redes sociales circula una serie de videos donde dos mujeres son exhibidas por insultar y amenazar al trabajador de un cine ubicado al sur de la Ciudad de México. Todo comenzó cuando él les pidió que bajaran los pies de los asientos delanteros. Al parecer esto fue suficiente para que reaccionaran de forma violenta.

Como el medio de defensa de estos días es documentar todo, el trabajador no tuvo más remedio que sacar el celular y grabar los hechos, pero esto también fue tomado a mal, pues la más joven de las mujeres amenazó con demandarlo, pues según tenía fotos de ella:

“Debes aprender a respetar, si me hubieras pedido las cosas bien desde el principio no estuviera pasando esto. Se te puede hacer fácil lo que estás haciendo, pero si yo te demando, te vas 80 años a la cárcel o por al menos un buen rato mientras demuestras que eres inocente”, argumentó en tono agresivo.

Aumenta la tensión entre la joven y el empleado

Por si fuera poco, la chica que ya se veía muy exaltada acuso al empleado de ser un "machito", palabra que prácticamente está condenada por el movimiento feminista, por mirarla. Fue cuando aseguró que perdería su trabajo:

“Déjame de ver así como si me estuvieras retando, sí me vas a buscar, ¿sabes qué? Sí lo quiero presentar, tiene fotos mías, él me agredió, yo me voy, ya me harté… Tu trabajo lo pierdes hoy y de eso me encargo, eres un machito, bájale a tus huevos porque tienes que respetar a las mujeres”.

Mujer que exhibió a madre e hija denuncia amenazas de parte de ellas

Resulta que las mujeres son madre e hija y después del altercado, se han dedicado a amenazar a la persona que subió la serie de videos a las redes sociales.

Cabe destacar que las involucradas en el problema son personas que han protagonizado otro tipo de escándalos. Ahora, parece que están buscando a la mujer que subió el material, quien las responsabilizo en caso de que le pase algo.

lhp