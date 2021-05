Estas son las series que tendrán una nueva temporada o reboot este 2021

A lo largo de la historia, hemos podido conocer historias peculiares que han formado parte de nuestra vida hasta el momento, a pesar de tener algunos años que no se genera más contenido respecto a ellas. Pruebas al respecto son compartidas todos los días a través de plataformas digitales, donde los usuarios son los encargados de revivir la nostalgia provocada por las series a las que creíamos haberles dicho adiós.

Sin embargo, este año ha llegado con impactantes noticias al respecto, pues se han dado a conocer algunos detalles de las nuevas producciones que, basándose en las que ahora conocemos como “clásicas”, regresarán a la pantalla chica para continuar con los asuntos pendientes de nuestros personajes favoritos.

La familia Adams

Después de que se retomara para crear una película animada, esta peculiar familia formará parte del catálogo de Netflix de la mano de Tim Burton, quien será la persona encargada de dirigir el live action en formato de serie. La historia girará en torno de Merlina Addams, quien es llamada “Wednesday” en inglés, por lo que la serie de ocho episodios llevará ese último nombre. Se espera que Christina Ricci interprete a Morticia Adams.

Foto: Twitter @Seriepolis

Dexter

A pesar de que la serie terminó en 2013, muchos de los fanáticos quedaron decepcionados con el final que se eligió para la historia, por lo que la nueva temporada plantea un final alternativo. Se espera que estos episodios sean del agrado de los fans y la producción pueda darles el final que estaban esperando.

Foto: Twitter @AmigaDeNemo

Los años maravillosos

Este 2021 la serie de los 80 regresará con el objetivo de visibilizar la diversidad, pues la historia se centrará en una familia negra típica de los años 60. A pesar de que ha recibido algunas críticas por parte de la audiencia, esta decisión ha sido celebrada por la mayor parte del público, mismo que está conforme con la decisión de que Lee Daniels y Saladon K. Patterson continúen siendo los encargados de la producción.

Foto: Twitter @vanezamoreno

True Blood

Parece que la moda y el gusto por los vampiros no ha pasado de moda. La serie ya está desarrollándose en un reboot que tiene a los fans con las expectativas elevadas. La producción será transmitida a través de HBO y se espera que pueda verse a finales de año.

Foto: Twitter @ians_spain

How I Met Your Mother

La exitosa y polémica serie es, probablemente, una de las más esperadas del año, pues será la misma trama, pero contada desde el punto de vista femenino. La protagonista elegida para esta compleja tarea fue la misma Hilary Duff, quien ha permanecido algo alejada del medio artístico.

Foto: Twitter @Cooperativa

El príncipe del rap

Para el reboot de esta serie ya se han confirmado dos temporadas, por lo que los fanáticos tienen las expectativas puestas sobre esta producción que llevará el nombre de “Bel-Air”. La trama se centrará en el viaje de Will por las calles de Filadelfia hasta las mansiones de Bel-Air. Foto: Twitter @_henryborda

Sex and the city

A pesar de la polémica que ha involucrado algunas bajas en el elenco original, una nueva temporada del éxito de los 90 regresará bajo el nombre “And Just Like That…”. Esta producción constará de 10 episodios en los que podremos conocer el punto donde se encuentran los personajes de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. Foto: Twitter @outcastrose_

iCarly

Este regreso de la comedia adolescente estará protagonizado por Miranda Cosgrove, Jerry Trainor y Nathan Kress. Se cree que la trama se basará en una plataforma de ficción equivalente a TikTok. Foto: Twitter @lacosacine

Gossip Girl

La nueva temporada de esta exitosa serie estará protagonizada por por Jordan Alexander, Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Thomas Doherty y Zion Moreno. Sin embargo, solo será transmitida por HBO Max. Foto: Twitter @PreviouslySerix

