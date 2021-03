George R.R. Martin, escritor de games of thrones, firma contrato con HBO para la creación de nuevas series

George R.R. Martin, reconocido mundialmente por su trabajo como escritor de la aclamada serie Games of Thrones, acaba de firmar un contrato con HBO para desarrollar, durante 5 años, contenidos de ficción. Siendo más específicos, será el encargado de producir y supervisar las secuelas y materiales relacionados de Juego de Tronos.

La primera precuela, Según informes de The Hollywood Reporter, esta serie contará con dos nuevas entregas una de ellas es 'Who Fears Death', adaptación de la peculiarisima novela post-apocalíptica de Nnedi Okarafor. La otra es 'Roadmarks', una sofisticada historia de ciencia-ficción y fantasía, basada en una novela del clásico Roger Zelazny que recibirá el nombre de 'Señales en el camino'.

La noticia llega inmediatamente después de una oleada de precuelas de Game of Thrones que se están desarrollando. En total, la red tiene cinco proyectos basados ​​en el mundo de fantasía A Song of Ice and Fire de Martín en la etapa de desarrollo y uno ( House of the Dragon, cuyo estreno está previsto en 2022. ) que ha recibido luz verde para la serie.

Y por supuesto, Martin estará a cargo de todos los spin-offs de 'Juego de tronos' y contenidos relacionados a la saga.