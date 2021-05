Oprah y el príncipe Harry anuncian serie sobre salud mental; participará Lady Gaga

La famosa presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey ha colaborado con el príncipe Harry para una nueva serie que hablará sobre los problemas de la salud mental y el bienestar, según informaron varios medios estadounidenses.

“The Me You Can´t See”

La nueva producción titulada “The Me You Can´t See” contará con la participación de distintas celebridades y deportistas famosos, además, es una serie documental que se estrenará a través de una plataforma de streaming en los próximos días.

Entre los participantes que se conocen hasta el momento está la famosa cantante de pop Lady Gaga y la actriz Glenn Close, de igual forma, estarán los jugadores de la NBA DeMar DeRozan y Langston Galloway, así como la boxeadora Virginia Ginny Funch y el chef Rashad Armstead.

Por otro lado, los creadores y productores ejecutivos de este estreno son el príncipe Harry y Oprah, quienes hace unos meses se reunieron para una entrevista que causó polémica por sus declaraciones de lo que sucedía dentro de la realeza británica.

¿Dónde y cuándo verla?

La nueva serie llegará a través de la plataforma AppleTV+ a partir del siguiente viernes 21de mayo, en México la suscripción a este servicio tiene un precio de 69 pesos el mes, pero cuenta con una prueba gratuita por siete días.

Además, se espera que el príncipe Harry revele más detalles sobre su vida y los problemas que trae pertenecer a la realeza, pues anteriormente se ha abierto con Oprah para confesar muchos aspectos que eran desconocidos y han causado mucha pólemica.

Cabe señalar que la misma Oprah ha confirmado el estreno de esta nueva serie y reveló que la finalidad de este es reemplazar la vergüenza que existe en torno a la salud mental.