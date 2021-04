¿Te gustan los ACERTIJOS? 750 mil euros es el premio a quien descifre el código oculto en dos libros

Si te gustan los acertijos podrías aventurarte en resolver el llamado The Golden Treasure of the Entente Cordiale y hacerte acreedor a un premio millonario. Se trata de un libro de acertijos presentado por Gran Bretaña al presidente de Francia en 1903 que forma parte de un tesoro histórico.

El cofre contiene un pergamino para celebrar la amistad entre ambos países. Su valor es de, aproximadamente, 750 mil euros.

Por esa razón, la caja dorada será el premio para quien logre descifrar las pistas del libro del tesoro. El acertijo consta en reunir las dos mitades de una llave y la forma de lograrlo es a través de acertijos.

Lo complicado es que una de las mitades está escondida en algún lugar del Reino Unido y la otra en Francia.

Al juntarse las mitades y formar una sola llave podrán abrir la caja dentro del cofre dorado. Cabe mencionar que las pistas están en inglés y en francés, según el respectivo país.

¿Cómo funciona el código oculto?

Además de acertijos, en el libro también hay ilustraciones y un texto secreto oculto. La forma para descifrar los códigos es a través de la ilustración al encontrar el texto que falta.

En total son nueve acertijos por resolver y será de esta forma que los lectores encuentren el lugar donde se enterraron las llaves de cristal de geoda en cada país.

El diario The Guardian asegura que el artista Michel Beker encontró y compró el cofre de oro. El artista ha asegurado que internet será de gran ayuda para resolver los acertijos.

Beker pudo haber comprado el cofre en una subasta y después la autenticidad del mismo fue verificada. Debido al tiempo que lleva sin resolverse, es catalogado uno de los acertijos más complicados de la historia. Y resolver el código oculto parece demasiado complicado aún con la ayuda de especialistas y de la búsqueda de investigaciones por internet.

