Netflix: Esta es la mejor serie coreana de TERROR para no dormir esta noche

Netflix tiene una gran gama de producciones asiáticas, siendo los dramas coreanos los más populares. Muchas personas creen que estas historias sólo son románticas, sin embargo, hay mucho más géneros. Las series de terror son la especialidad de Corea del Sur, por esa razón te presentamos uno de los mejores que están disponibles en la plataforma.

'Kingdom' es un thriller zombies que se ha ubicado en el gusto del público en los últimos dos años. La serie fue escrita por la dramaturga coreana Kim Eun Hee y está ambientada en el periodo Joseon, reino dinástico que gobernó por alrededor de cinco siglos en el país asiático.

¿De qué se trata Kingdom?

La historia se basa en el príncipe Lee Chang, quien encabeza una misión para encontrar la cura a una extraña epidemia que se ha expandido por el pueblo, llegando a las grandes esferas del poder e infectando al rey. El hijo del monarca tiene que salvar al reino de la plaga zombie, al mismo tiempo que trata de manter el control del imperio.

De acuerdo a declaraciones de la propia escritora, el drama de horror está inspirado en una serie de hechos reales, ya que se encontraron documentos del siglo XIX en los que se afirma que el país asiático lo atacó una extraña enfermedad.

"Pensé que una epidemia sería una historia interesante que podría representar el sufrimiento de aquella época. Al fin y al cabo, yo quería hablar acerca de el hambre, de como la desesperación de la gente les empuja a comer mientras se convierten en zombies. Es una historia que puede resultar interesante para personas de cualquier parte del mundo y de cualquier época porque se centra en el hambre y el ansia de poder", dijo la creadora.

La serie cuenta con dos temporadas de seis capítulos cada una y próximamente se estrenará la tercera entrega de esta historia. Se espera que los próximos capítulos sean lanzados en la segunda mitad de este 2021. También, está en puerta el spin off Kingdom: Ashin of the North para este año.

