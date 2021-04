Netflix: Estos son los mejores ANIMES para disfrutar este fin de semana

Netflix, una plataforma conocida mundialmente por su gran variedad de contenido, no se queda atrás con su catálogo de animación japonesa, pues cuenta con algunos de los favoritos de los fans del anime.

Por esta razón, aquí te compartimos 5 de los mejores animes que podrás disfrutar este fin de semana desde la comodidad de tu casa.

Death Note

“Death Note” es sin duda uno de los favoritos, pues luego de su estreno en 2006 el anime se popularizó mundialmente por su interesante historia, ya que trata de un joven que se hace llamar Light, quien intenta hacer justicia por su propia mano asesinando delincuentes y violadores. Sin embargo, esto no lo hace solo, pues lo hace con ayuda de una misteriosa libreta.

Este anime cuenta solamente con una temporada y 37 capítulos que duran aproximadamente 20 minutos.

Your Name

“Your Name” es una película de animación japonesa que se estrenó en 2016, pero se volvió famosa debido a la romántica historia de dos jóvenes, ya que ambos comparten una conexión mágica y profunda a pesar de que no se conocen. Así que tratarán de encontrarse antes de que se les acabe el tiempo.

Esta producción dura alrededor de 106 minutos y se encuentra subtitulada, por lo que si no tienes tanto tiempo sería una buena opción.

Blue Exorcist

“Blue Exorcist” es un anime que fue lanzado en 2017, pero se popularizó desde su estreno en la plataforma. La historia habla de el hijo ilegítimo de Satán, quien quiere terminar con la maldición que tiene y para esto decide ingresar a la Academia Vera Cruz, un lugar donde se especializan para hacer exorcismos.

Este anime cuenta con dos temporadas con un total de 25 episodios, los cuales duran alrededor de 25 minutos.

Madoka Magica

“Madoka Magica” es un anime especialmente hecho para chicas, pues trata de señoritas mágicas y poderosas, algo parecido a “Sailor Moon” o “Sakura card captor”.

Su estreno fue en 2011, pero solamente salió una temporada con 10 pequeños capítulos de 25 minutos, donde podrás disfrutar del encuentro mágico que vive Madoka Kamane cuando descubre sus poderes y cambia totalmente su destino.

