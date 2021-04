Youtuber se graba con gripa y después en la playa; se le van a la yugular en redes sociales: VIDEO

Al parecer el mundo de los jóvenes llamados Influencers se les está yendo de la mano, o al menos eso piensan muchos internautas, quienes han criticado el actual de muchos de ellos ante situaciones delicadas. Es el caso de la peruana Katy Esquivel.

La youtuber se volvió polémica tras publicar un video en donde se le ve en la cama, con evidentes malestares derivados de una fuerte gripa. Sin embargo, en el momento que va a estornudar termina apareciendo en la playa.

"No drama in la playa. Etiqueta con quien te gustaría nadar en este lugar!", escribió la mujer quien desató de inmediato las críticas por su acción poco sensible para las personas que padecen Covid-19 o simplemente se están cuidando sin salir de vacaciones.

“¿Acaso fue una burla para la gente que nos enfermamos y no podemos salir? ¿Creo que la gente que está sana lo toma a juego”, escribió una usuaria que pudo ver el video.

Le piden que cuide los lugares que visita

Por si fuera poco, a Katy se le ocurrió grabar su video en un lugar donde hay estrematolitos (arrecifes microbianos formados por la actividad de las cianobacterias -o algas verdeazuladas-, las cuales son bacterias capaces de realizar la fotosíntesis), lo cual también generó indignación.

De inmediato, le pidieron que cuidara los lugares que visita para que no dañe el ecosistema del lugar:

"Hola, que padre que estés en un lugar tan hermoso y sobre todo dónde existen organismos vivos que se deben cuidar, como lo son los estrematolitos, sé qué tal vez grabaste tu vídeo sin saber sobre el tema, pero también sé que ahora que ya lo sabes harás lo correcto".

lhp