Samuel García y Mariana Rodríguez recrean escena de Titanic ¡con todo y canción! | VIDEO

A casi 25 años de su lanzamiento y quizá buscando el mismo éxito que la película alcanzó en taquilla, Samuel García, candidato a gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano (MC), recreó junto con su esposa Mariana Rodríguez la escena más icónica de Titanic, cuando a bordo de una lancha que se trasladaba en la presa La Boca, del municipio de Santiago, Nuevo León, la famosa pareja se colocó en una de las puntas de la embarcación.

Mediante su cuenta de Twitter, Mariana Rodríguez publicó el video donde se ve como ella junto con su esposo simular ser Rose y Jack, personajes de la famosa cinta dirigida por James Cameron.

En la publicación de se observa como Mariana y Samuel abren los brazos mientas se escucha la canción My heart will go on que interpreta Celine Dion.

Desde principios de febrero, Movimiento Ciudadano confirmó que Samuel García es el candidato de este partido a la gubernatura de Nuevo León.

García es uno de los políticos más conocidos por sus declaraciones que se viralizaron en redes sociales, pues al parecer su visión está algo alejada de la realidad de muchos mexicanos.

Durante una entrevista, Samuel García aseguró que conoció a personas con un "sueldito de 40 o 50 mil y son felices" o cuando platicó que su padre lo maltrató obligándolo a acompañarlo al golf cuando tenía 15 años.

AV