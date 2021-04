TWICE causa SENSACIÓN durante presentación en The Kelly Clarkson Show | VIDEO

La agrupación femenina de pop coreano TWICE se ha vuelto sumamente popular en los últimos años, pues es una de las girlband más famosas dentro del género en la actualidad.

TWICE la rompe en EU

Sin embargo, este martes se han vuelto tendencia en redes sociales tras su impresionante presentación en un programa estadounidense The Kelly Clarkson Show, el cual es conducido por la famosa cantante estadounidense Kelly Clarkson y es famoso por invitar artistas internacionales de toda clase.

Durante su presentación, las ocho señoritas cantaron su canción “Cry For Me”, mientras bailaban con sus vestuarios en color blanco y negro, pero no contó con la presencia de fans.

Se vuelven tendencia

Ante esto, los fans de TWICE se han dado a notar en redes sociales volviendo tendencia algunos hashtag #TWICE_KellyClarckson y #TWICEonKellyClarksonShow, donde no han dejado de compartir imágenes y videos de su presentación.

Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, las ocho jóvenes asiáticas que integran TWICE, fueron alabadas por su reciente popularidad en internet, pues muchas de sus canciones o coreografías se han hecho virales en plataformas como TikTok.

A pesar de que la presentación fue grabada, ya se encuentra disponible en el canal oficial del programa de Youtube, el cual ya tiene más de 200 mil reproducciones.

PAL