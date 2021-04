Series y películas de estreno en Netflix, Prime Video y Disney Plus del 27 al 30 abril

Esta semana es la última semana del mes de abril, lo cual se traduce en que con el arranque de mayo, tendremos una buena cantidad de estrenos entre los últimos días del mes de abril y los primeros días de mayo, en las plataformas de streaming.

Entre los estrenos más relevantes se encuentra Nomadland, la ganadora del Óscar a la mejor actriz, mejor director y mejor director, misma que llegará a Disney Plus el último día del mes.

A continuación te dejamos la lista de series y películas que llegan del 27 al 30 de abril a las plataformas Netflix, Prime Video y Disney Plus.

Netflix

Series

El inocente (30/4/2021)

Mascotas estrellas (30/4/2021)

Películas

La apariencia de las cosas (29/4/2021)

Sospecha mortal (29/4/2021)

Documentales y especiales

Guía Headspace para el buen dormir (28/4/2021)

Niños y familia

La familia Mitchell vs. las máquinas (30/4/2021)

Tut Tut Cory Bólidos: Temporada 4 (27/4/2021)

Prime Video

Abominable' (30/4/2021)

Sin Remordimientos de Tom Clancy (30/4/2021)

Disney Plus

El día que vendrá (30/4/2021)

Nomadland (30/4/2021)

Eres lo peor (30/4/2021)

La prensa china ignora el histórico Óscar a Chloé Zhao como mejor directora

La prensa estatal china ignoró hoy el Óscar a la estadounidense de origen chino Chloé Zhao como mejor directora por 'Nomadland', la primera vez que una asiática se alza con el galardón en esa categoría.



Tan solo el diario Global Times publicó un mensaje en la red social Twitter anunciando el premio, un texto y un editorial en el que restó interés a la cinta para el público chino y apostó por el rol de Zhao como mediadora entre Estados Unidos y China, si bien le reclamó "mayor madurez".



Ese rotativo achacó la polémica local en torno a Zhao a unas declaraciones realizadas en 2013 en las que la cineasta dijo que China es "un lugar donde hay mentiras por todas partes", palabras que no sentaron bien entre los sectores nacionalistas chinos.



Ayer, en la popular red social Weibo (considerada el equivalente chino de Twitter), las búsquedas "Nomadland" o "Chloé Zhao" en chino no arrojaban resultados, y muchos de los enlaces a artículos de prensa en el popular buscador Baidu remitían a artículos que habían sido retirados de las plataformas.



Varios cinéfilos chinos mostraron su desagrado por la censura en redes, y consideraron que el histórico Óscar de Zhao podría contribuir a reparar las dañadas relaciones entre Pekín y Washington.



La prensa hongkonesa sí se hizo eco del galardón, a pesar de que, por primera vez en 50 años, no se retransmitió en directo la ceremonia tampoco en el territorio semiautónomo por decisión de las autoridades, según el diario South China Morning Post.



Con información de EFE



mavr