RAZZIES: ¿Sabes cuál es la peor película de la historia?

Así como los premios Oscar son para las mejores películas, también hay premios para la peor película de la historia y se llaman Razzies.

Existen desde hace 40 años y también son considerados los anti Oscar. El concepto fue creado por John J. B. Wilson. Los Premios Razzie tienen también una estatuilla, pero esta es en forma de frambuesa de plástico del tamaño de una pelota de golf.

La primera ceremonia para este singular tipo de premios fue en 1981 y se entregan un día antes de los Oscar.

La peor película de la historia

Los nominados de los premios Razzies son grandes estrellas de Hollywood que antes han ganado también un Oscar. Una de ellas es Sandra Bullock, quien ganó el premio a peor actriz en la cinta Loca Obsesión en 2010.

En contraste, al día siguiente, la actriz ganó el Oscar a la mejor actriz por la película Un Sueño Posible. Otros de los actores son Lauren Olivier, Charlton Heston y Marlon Brando, quienes también han ganado un Razzie.

Han destacado también Sylvester Stallone con 22 nominaciones y ocho premios Razzie, y Madonna quien lleva nueve premios, pero con 15 menciones.

Adam Sandler ha sido de los actores más destacados para estos premios con, al menos, 16 nominaciones. Una de las películas por las cuales fue nominado es Jack y su gemela.

La cinta tiene el récord con más Razzies acumulados en la historia de estos premios, con diez de los doce galardones. Adam Sandler interpreta a un padre y a su hermana gemela a quien odia.

Los premios fueron por peor película, peor director, peor guión, peor conjunto, peor precuela, peor actor de reparto y peor actriz de reparto.

Otra de las películas más destacadas en los Razzies es I know who killed me, de Lindsay Lohan, la cual ganó ocho reconocimientos. Y así se podrán ir sumando más a la lista como la peor película de la historia.

