Películas con más PREMIOS OSCAR en la historia, son clásicos imperdibles

Hay algunas cintas entrañables que han sido las películas con más premios Oscar. Hasta el 2021 son pocas las películas que arrasan en los galardones.

Un ejemplo es Avatar que fue la película más taquillera de la historia, pero no ganó tantos premios Oscar. Existen solo 3 cintas que superan los 10 premios Oscar, incluso están colocadas en un top 10 que incluye desde 11 a 8 galardones.

Estas son las películas con más premios Oscar en la historia del cine:

Titanic

Su director es James Cameron y es protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. El romance entre ambos es parte fundamental de la trama, pero la historia del enorme barco es real y cuenta cómo fueron los minutos después de chocar contra un iceberg y el legendario hundimiento.

Tuvo 11 nominaciones y ganó 11 premios Oscar, entre ellos a mejor película, mejor director, mejor fotografía, mejor dirección de arte, mejor diseño de vestuario, mejor edición, mejor banda sonora, entre otros.

Ben-Hur

La cinta de 1959 fue protagonizada por William Wylder y está basada en la novela de Lewis Wallace. Estuvo nominada a 12 categorías de las que ganó 11, como: mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actor de reparto, mejor fotografía, mejor dirección de arte, mejor diseño de vestuario y más.

The Lord of the Rings: the Return of the King

Película basada en la novela de J.R.R Tolkien, fue la más premiada de las trilogía. Algunos consideran que fue el mejor cierre para una historia así.

De las once nominaciones que tuvo…¡ganó todas!, estas fueron a mejor película, mejor director, mejor guión adaptado, mejor dirección de arte, mejor diseño de vestuario, mejor edición, mejor maquillaje, entre otros galardones.

Algunas de las otras grandes películas con más premios Oscar, son West Side Story, The English Patient, The Last Emperor, Gigi, Slumdog Millonaire, Amadeus y Gandhi. Este domingo conoceremos la nueva lista de las películas ganadoras en los Premios Oscar 2021.

