JOSEF GANZ, el ingeniero judío que diseñó el 'VOCHO' y fue perseguido por HITLER: FOTOS

Cuando pensamos en la industria automotriz en México, viene de inmediato a nuestra mente un automóvil que marcó un antes y después en nuestra nación: el Vocho. Como coloquialmente se le llamó en México, este auto tiene una historia interesante detrás de si que data de hace 90 años, sí, previo incluso a la Segunda Guerra Mundial.

Para comprender mejor cómo surgió el primer Vocho o escarabajo o Volkswagen, nos remontaremos a lo explicado en el libro de Paul Schilperoord, 'The Extraordinary Life of Josef Ganz – The Jewish Engineer Behind Hitler’s Volkswagen'. El autor cuenta la historia de Josef Ganz, un ingeniero judío que en mayo de 1931 creó un revolucionario utilitario: el Maikäfer o “abejorro”.

Para 1938, Hitler mostró al mundo el Volks-Wagen producido en Alemania y creado para ser el "coche del pueblo". Según explica el autor, los nazis tomaron prestado el proyecto de Josef Ganz mientras este era arrestado por la Gestapo. Aunque huyó, fue perseguido en Alemania.

Josef Ganz, contra los autos de los años 20

A Josef Ganz no le gustaban los automóviles de los años 20 y pensaba que eran “carros del diablo” por tener ejes rígidos, malas transmisiones y mal trabajo en sus altos centros de gravedad que impedían que fueran autos dinámicos. Cabe decir que Ganz, con 12 años, patentó un sistema de seguridad para los tranvías eléctricos. Por lo tanto, fue que de joven se trasladó a Alemania para estudiar Ingeniería Mecánica .

Para 1923, aún como estudiante, diseñó un coche con motor central, suspensiones independientes en las ruedas y unas formas ciertamente aerodinámicas. El Ganz-Klein-Wagen es un precursor de lo que vendrá después.

Diseña su famoso escarabajo

En 1930, con la empresa de Nüremberg Ardie Motorcycles, Josef Ganz pudo crear su coche popular. El prototipo contaba con motor central, suspensiones independientes, aspecto de escarabajo y el cuerpo de su carrocería es descubierto. En su frente, tiene un faro central y demás detalles insólitos para la época y mucho más manejable. Para su mala suerte, este auto no fue producido, en ese momento.

Su trabajo llamó la atención del fabricante Adler, quien le contrata y, para 1931, llega el Maikäfer o abejorro. Este auto, tiempo después, fue probado por Ferdinand Porsche, los ingenieros de la Bayerische Motoren Werke y los de Daimler-Benz.

Hitler descubre el auto de Ganz

En 1933, Ganz presenta en el Salón del Automóvil de Berlín la versión de producción del Maikäfer: el Standard Superior. Ese año, Hitler se convierte en canciller alemán y asiste al evento y, con su visión, dictamina que las empresas fabricantes de motocicletas también puedan producir pequeños coches populares, abriendo así la puerta a masificar la producción de ese pequeño auto.

Lo malo para Ganz en ese momento, fue que la Gestapo lo acusó de chantaje a los fabricantes de automóviles. Fue arrestado en Berlín, en mayo de 1933, pasó un mes y medio en prisión y perdió su trabajo en la revista Motor-Kritik, así como de consultor automotriz.

Crean el "Vocho" y borran a Ganz

Par rematar el caso de Josef Ganz, Hitler ordena crear un consorcio automovilístico que dirigirá Ferdinand Porsche mientras el nombre del judío Josef Ganz se borra de todo registro y de toda nota que lo pueda relacionar con el Volks-Wagen. Se prohíbe nombrarlo y Ganz desaparece de la historia del automóvil.

Ganz, por su parte, ante tal injusticia elige huir de Alemania. Primero recuperó los archivos de su creación y va a Suiza, donde se refugia y concibe un Volks-wagen con su esencia de 1923, esto en 1937.

Con la Gestapo tras de él, Ganz no logra éxito con este prototipo durante la época de guerra. Se producen pocos autos de ese modelo y algunos más de una variante hecha en Francia, el Julien MM5.

Para 1951, Josef Ganz se traslada a Australia lejos de esa Europa que tantos problemas le dio.Trabaja en General Motors – Holden y se jubila años después. Muere en 1967 tras diversos ataques cardíacos y siendo un inválido y olvidado de la historia de su máxima creación.

