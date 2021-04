Liam Payne, exintegrante de One Direction, rinde homenaje al duque de Edimburgo

Liam Payne es un cantante británico, principalmente conocido por pertenecer a la famosa banda juvenil One Direction. Además de su talento para la música, el guitarrista cuenta con aptitudes para el deporte y las artes.

Esto ha sido demostrado en su cuenta de Instagram, donde compartió el retrato que realizó en honor del esposo de la reina Isabel II, el duque de Edimburgo. El cantante compartió varios fragmentos de la obra, durante las diferentes etapas que atravesó hasta llegar al resultado final, con mensajes como “empezando algo realmente especial”, “tomando forma” y “aún queda un largo camino por recorrer”.

La obra que compartió parece ser una acuarela del príncipe de Edimburgo, cuyo rostro se observa definido, sombreado y con características idénticas, como la forma de su nariz o el nacimiento de su cabello.

En la esquina inferior derecha del lienzo se puede observar una rúbrica que, como podemos deducir, dice “Liam”. El mensaje que compartió, ya en formato digital, dice:

“Rest in peace HRH Prince Philip. Small tribute to you, thank you for your service” | "Descanse en paz S.A.R. el príncipe Felipe. Un pequeño homenaje en su honor, gracias por su servicio".