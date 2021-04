María Félix: La VENGANZA que tuvo contra Pedro Infante y le ROMPIÓ un instrumento muy ESPECIAL | VIDEO

"Por enfadoso", así resumiría la actriz María Félix el motivo por el cuál rompería un objeto muy querido y especial de quién fuera el ídolo del pueblo, Pedro Infante, al igual que Jorge Negrete, éste fue "víctima" de uno de los arranques coléricos que tuviera la actriz de quien se sabe, tenía una personalidad muy fuerte.

La gran diva del cine de oro mexicano, compartiría el anécdota en una entrevista en la que explicaría la difícil relación con el intérprete de "cien años", ya que se dice que la actriz e Infante no se llevaban bien, sin embargo tenía que convivir por el medio y la fama de ambos.

Además de haber filmado la película de Tizoc, en la que también compartieron créditos con quien fuera su esposo y quizá el amor de su vida, Jorge Negrete, aunque hay quienes dicen que el cantautor Agustín Lara fuera quién despertaría el sentimiento genuino de un amor sincero en "La Doña".

Por alguna razón, Félix, harta de una guitarra de Pedro Infante, por lo cual decidió romperla, ya que no le gustaba para nada y aunque no especifico los motivos, ésta rompió también una guitarra de Negrete.

"Yo la rompí y la de Jorge Negrete también, ya me tenían hasta aquí, ya no rompí la caja que Agustín Lara me había encomendado también una caja flejada”, agregó María en entrevista.

Con información de Bohemia

avh