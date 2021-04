Amazon Prime: Estas son las películas NOMINADAS a los Oscar que puedes disfrutar en la plataforma

En los últimos años las plataformas de streaming se han adueñado del mundo cinematográfico, por lo que cada vez es más común ver proyectos de Amazon Prime y el resto de las aplicaciones competir entre los premiso cinematográficos. En esta ocasión, Amazon contará con tres filmaciones.

Para esta edición de los Oscar habrá tres películas de Amazon Prime que buscarán quedarse con un galardón de la Academia, donde se encuentran: "Sound of Metal", que aunque salió en 2019 fue incluida en la gala de este 2021, "Borat subsequent moviefil", la secuela del éxito "Borat" estará en dos nominaciones, y por último "One night in Miami" tiene tres nominaciones

¿De qué tratan las películas?

"One night in Miami"

El proyecto protagonizado por Kingsley Ben-Adir, Aldis Hodge y Eli Goree salió a la luz en 2020, tiene una duración de 110 minutos y trata de una noche en la que coincidieron Sam Cooke, Cassius Clay, Jim Brown y Malcolm X en Miami, la filmación se centra en la década de los 60. Está nominada a "Mejor Actor de Reparto", "Mejor Guion Adaptado" y Mejor Canción Original".

"Borat subsequent moviefil"

La secuela de la exitosa película de "Borat" trajo consigo dos nominaciones para la gala de este 2021 siendo "Mejor Guion Adaptado" y "Mejor Actriz de Reparto". La filmación protagonizada por Sacha Baron Cohen y María Bakalova representarán una nueva misión secreta a Estados Unidos, pero con la diferencia que todos conocen a Borat.

"Sound of Metal"

Este es el proyecto que se encuentra en el catalogo de Amazon que cuenta con más nominaciones al tener seis, donde se encuentran: "Mejor Película", "Mejor Actor Protagónico", "Mejor Actor de Reparto", "Mejor Guion Original", "Mejor Montaje" y "Mejor Sonido". Este proyecto fue protagonizado por Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, entre otros y trata sobre Ruben, un baterista ex adicto a las drogas que empieza a perder la audición.

