Netflix: Godzilla regresa en forma de anime en junio; amenaza con destruir el mundo

Quienes pensaron que la película de Godzilla vs. Kong sería lo último que se vería del lagarto radioactivo en este año y los siguientes están muy equivocados, pues Netflix reveló la fecha de lanzamiento y un tráiler de Godzilla Singular Point, una nueva serie de anime centrada en el famoso Kaiju.

Godzilla Singular Point se lanzará a nivel mundial fuera de Japón en su plataforma de streaming en junio. El primer avance está lleno de acción. Se sabe que la primera temporada contará con 13 episodios, en los cuales se contará la historia de un estudiante de posgrado y un ingeniero unidos para liderar la lucha contra una fuerza inimaginable que puede significar la ruina del mundo.

Atsushi Takahashi es el director de la serie y se le une un equipo creativo formado por el compositor de Doraemon, Kan Sawada, el novelista de ciencia ficción, Toh EnJoe, y el animador de Studio Ghibli, Eiji Yamamori, quien ha creado un nuevo diseño de Godzilla para la historia. El proyecto está siendo producido por Bones, el estudio de anime detrás de My Hero Academia, en asociación con Orange.

Netflix se vuelca a los animes

El año pasado, Netflix anunció sus planes para producir más contenido de anime después de notar una aceptación excepcional en la plataforma, pues registraron que cerca de 100 millones de hogares vieron al menos un título de este género entre octubre de 2019 y septiembre de 2020.

Godzilla Singular Point es la más reciente incorporación a una lista creciente de títulos de Godzilla en la biblioteca de Netflix, tras el éxito de la lista de películas de anime de la plataforma basadas en el monstruo japonés clásico, incluyendo Godzilla: Planet of the Monsters de 2017, Godzilla: City on the Edge of Battle de 2018 y Godzilla: The Planet Eater, que también se lanzó en 2018.

Chea el trailer de esta emocionante serie:

msb