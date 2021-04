¡Bésame mucho! Cómo celebrar el Día Internacional del beso en plena PANDEMIA

En diferentes culturas el beso es una muestra de afecto y de respeto, sin embargo en el Día Internacional del beso hoy en día su celebración puede resultar un poco riesgosa debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, es por ello que te mostramos una serie de recomendaciones para que puedas demostrar tu cariño con diferentes tipos de besos que muchas veces no utilizamos pero que hoy en día podrían salvarnos del contagio.

Origen

La historia del Día Internacional del beso se celebra anualmente cada 13 de abril, sin embargo, ésta celebración se originó en Tailandia cuando el beso más largo que se tiene registrado en la historia se dio en aquél enigmático país asiático, a pesar de ello, el Día de San Valentín se celebra en otra fecha distinta al 14 de febrero.

El argumento de la celebración del día del beso, recurre a la importancia y la necesidad del ser humano de poder tener muestras erótico- afectivas con e prójimo que a través del beso se puede dar un significado más personal y amoroso, aunque en culturas occidentales el beso puede ser algo más común y casual.

Beso en pandemia

Aunque hoy en día gracias a la vacuna y al confinamiento se ha podido disminuir el contagio por Covd-19, es importante no bajar la guardia ya que a nivel mundial se han registrado el posible aumento de muertes y contagios por la pandemia, en países como Francia van por su tercer confinamiento que terminaría en Mayo, sin embargo, esto no es motivo para no celebrar tan importante día.

Es importante que lleves a cabo el beso con mucha precaución, si convives con tu pareja y ninguno de los dos se ha expuesto al virus ni tiene ningún tipo de síntomas puedes hacerlo libremente, en cambio si deseas hacerlo con tus familiares y amigos que son externos a tu hogar, puedes hacer mímica de besos o darlos en la parte posterior de la cabeza para que ninguno se arriesgue, si te es posible, de preferencia debes hacerlo con cubrebocas.

