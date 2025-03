5 prioridades para Edgar Amador

Finalmente se fue Rogelio Ramírez de la O de la Secretaría de Hacienda. Se demoró, porque la dependencia parecía tener una especie de muerto en vida a cargo. Por ello, la primera reacción de la gente de negocios desde el viernes al mediodía, al conocerse su salida, fue de alivio.

El ascenso de Edgar Amador a la titularidad de Hacienda es refrescante. Su perfil —mucho más afín a una interlocución proactiva con la iniciativa privada y no solo escasamente con el sector financiero— es percibido como un puente idóneo entre gobierno y empresarios. Eso sí, llega de apagafuegos, porque estamos al borde de una recesión y ante la amenaza periódica de los aranceles.

Edgar Amador tiene al menos cinco retos inmediatos. El primero es encontrar el camino para plantear una reforma fiscal viable, aunque no la llame así. Es un hecho que el gobierno necesitará más dinero, sobre todo en un contexto de contracción y de falta de confianza en las reglas del juego. La buena noticia para Amador es que la presidenta Sheinbaum habló de la reforma en el pasado, lo que le abre una puerta.

Un segundo reto es gestionar los recortes presupuestales, que mucha gente en el gobierno ya sabe que han empezado a ocurrir.

El tercero es mantener la calificación de la deuda soberana en grado de inversión: “el gasto está creciendo muy rápido y los ingresos no están creciendo al mismo ritmo”, me dice Carlos Ramírez, de Integralia. La herencia de Ramírez de la O no es la mejor. Se fue con un déficit muy elevado y los resultados de la consolidación fiscal deberían empezar a verse a más tardar en el segundo trimestre del año. Si esto no ocurre, habrá llamadas de atención de las calificadoras este mismo verano. Cuidado.

El cuarto reto es poner un ventilador al nearshoring. Debe revivir esa narrativa, de la que ya nadie habla desde que apareció la amenaza de los aranceles. El nearshoring se esfumó del discurso público porque fuimos capturados por una agenda comercial para la que el gobierno no parecía listo. Pero todavía es oportunidad.

Y el quinto reto es crear expectativas de una economía vigorosa, y comunicarlas de manera constate y plausible. Si algo requiere el país —y particularmente el sector empresarial— es un liderazgo activo y visible que ilumine el camino hacia el desarrollo, ya sea con el Plan México u otro plan factible para transitar la nueva realidad geoeconómica mundial.

EBRARD Y OMNICOM

Continúa vigente la solicitud firmada por varios senadores para que se exhorte a la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard a generar un pronunciamiento sobre la fusión entre Omnicom Group e Interpublic Group of Companies, pues crearían un “monopolio del mercado publicitario”, y habría una “reducción de la competencia”. La estimación es que tendrían más de 30 por ciento del mercado publicitario del país.

