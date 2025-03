La Legión: Unidos por la pasión

Lo que inició como reuniones entre amigos para hacer ejercicio y mantener contactos, se transformó en un proyecto que impulsa el boxeo mexicano.

La Legión, encabezada por el español Luis Menéndez, nació en la pandemia como un espacio para mantenerse activos, pero pronto se convirtió en un ecosistema donde el boxeo y los negocios se unieron.

El excampeón César Bazán fue clave en el crecimiento del grupo. Con entrenamientos en casa de Menéndez descubrieron que las sesiones también servían para generar conexiones empresariales.

Con el tiempo, La Legión atrajo a figuras destacadas del boxeo, como Julio César Chávez, hasta talentos en ascenso como David Rey Picasso e Isaac Pitbull Cruz.

"No sé qué tiene que me convenció, pero me cayó bien. Me contó que su papá era un gran admirador mío y me gusta mucho su proyecto", declaró El Gran Campeón Mexicano, tras su visita.