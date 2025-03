Ni Siamés ni Siberiano: cuáles son las 4 razas de gatos más cariñosas de todas, según expertos

Los gatos son las mascotas perfectas para muchas personas, pues suelen ser amorosos aunque independientes. Vale mencionar que existen 4 razas de felinos que son las más cariñosas, según los expertos. Más allá de su belleza y ternura, los felinos aportan una calma y serenidad únicas al hogar.

Es importante señalar que la independencia de estos animales les permite adaptarse a diversos estilos de vida. Son mascotas limpias por naturaleza y su cuidado, aunque requiere atención, se convierte en una rutina placentera y enriquecedora. Toma nota de cuáles son los gatos más cariñosos e ideales para adoptar e incorporar como parte de la familia.

El Persa posee un temperamento tranquilo y disfruta de las caricias de los humanos. Fuente: Pinterest

Estas son las razas aconsejadas por los expertos

Vale mencionar que el medio británico The Scotsman realizó un listado de las razas de gatos más cariñosos, aquellos que están siempre dispuestos a recibir mimos y que necesitan más atención. El gato esfinge, originario de Canadá, no tiene pelo y su aspecto no es tan adorable como el resto de los felinos, lo cierto es que esta característica le hace pasar más frío y, por tanto, buscará con más frecuencia el calor corporal de su dueño. Incluso, cuando no haga tanto frío, su naturaleza es cariñosa y afable con los humanos.

El gato de la raza Ragdoll es otro de los considerados como más cariñosos, adora a los niños y también busca el calor humano cuando están acostumbrados a convivir siempre con los mismos. Otra opción es el Maine Coon, es uno de los más afectuosos. Se caracterizan por su gran tamaño, su pelo largo y las orejas puntiagudas. Debido a su porte, no son tan activos como los demás animales.

El gato Ragdoll es uno de los más cariñosos y es ideal para hogares con niños. Fuente: Pinterest

Los Persas, con su pelaje largo y denso, son muy elegantes y cuentan con un temperamento muy tranquilo. Vale destacar que son ideales para un hogar sereno, donde pueden pasar horas en el regazo de sus dueños, disfrutando de mimos y caricias. Los gatos son los compañeros ideales para tenerlos como mascotas y disfrutar de su compañía.