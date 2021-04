Netflix: ¿Ya no estrenará el documental de Lady Di por la muerte del Príncipe Felipe?

Después de que se diera a conocer la muerte del Príncipe Felipe, esposo de la Reina Isabel II, la plataforma de Netflix pospuso el estreno del documental Diana: The Interview that Shocked the World por tiempo indefinido.

El lanzamiento del documental de la entrevista que Lady Di le concedió a la BBC en 1995 estaba planeado para lanzarse este fin de semana, sin embargo, la plataforma de streaming optó por respetar el duelo de la Corona Inglesa tras el fallecimiento de Duque de Edimburgo.

La polémica entrevista de Lady Di

La entrevista que la princesa Diana ofreció al medio británico causó una gran incomodidad a la monarquía encabezada por la Reina Isabel II, pues en ella, la madre de Harry y William habló sobre su matrimonio Príncipe Carlos.

Además, durante la conversación confirmó que el padre de sus hijos le había sido infiel con Camilla Parker Bowles, quien después fue esposa del heredero del trono. Por esta razón, la plataforma decidió respetar a la familia real y esperar un poco para colocarla en su catálogo, pues reviviría la polémica, tal como lo hace The Crown.

La serie original de Netflix basada en la Reina Isabel, muestra en las primeras temporadas al Príncipe Felipe como un cruel villano, quien le era infiel a la Reina y era frío con sus hijos. A partir de la tercera temporada, la producción da a conocer porque es un elemento clave en el éxito del reinado de Isabel II.

El Príncipe Felipe fue interpretado por el actor Matt Smith y en las temporadas 3 y 4 por Tobias Menzies, quienes, de acuerdo a la crítica, hicieron un trabajo impecable.

mfa