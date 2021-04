Ladrones intentan asaltar a una mujer y terminan perdiendo hasta la pistola en SLP: VIDEO

Un video que circula en redes sociales, muestra el momento en el que dos sujetos que viajan en motocicleta, sorprenden a una mujer en calles de San Luis Potosí e intentan asaltarla, pero el atraco no salió como lo esperaban.

En el clip de video se aprecia a dos sujetos, el conductor con casco y su acompañante con gorra, que viajan en motocicleta, acercarse rápidamente a una señora que camina tranquilamente por la acera; el ladrón que viste chamarra, bermuda y gorra, la amenaza con un arma de fuego para que le dé sus pertenencias, la señora se asusta, pero accede a la petición.

Sin embargo, el ladrón no conforme con despojarla de lo que parece ser el teléfono celular de la víctima, le exige que le entregue una bolsa de mano de color rojo que lleva la mujer, ella no acepta y se produce un forcejeo entre ella y el ladrón; debido a la adrenalina, la señora no mide las consecuencias y persigue al sujeto, quien ahora es el sorprendido por la reacción de su “víctima”.

Sale victoriosa y con la pistola en la mano

Sin miedo, la señora continúa con el forcejeo y mantiene su lucha por la bolsa de mano con el ladrón, él en un intento desesperado por zafarse, se sube a la motocicleta, mientras su cómplice intenta prender la máquina para escapar; sin embargo, la suerte no estuvo de su lado, ya que en el movimiento, suelta el celular de la mujer y además pierde el arma de fuego.

A final, la mujer recuperó sus cosas, se quedó con el arma de fuego del inexperto ladrón, y además se ganó cientos de comentarios de aprobación en las redes sociales por su valentía y fiereza, ya que después de ‘desarmar’ al sujeto, simplemente se alejó del lugar caminando tranquilamente.

El video ha sido compartido por usuarios de redes sociales y ha recibido muestras de apoyo, pero también comentarios que desaprobaron su actitud por arriesgarse a quizá perder la vida por sus cosas de valor.

De nuestro inbox



Dos sujetos a bordo de una motocicleta y con #pistola en mano, intentaron asaltar a una mujer que caminaba por la calle, en el estado de #SanLuisPotosí, la mujer se defendió y opuso resistencia ante el delincuente. pic.twitter.com/u2ANad5mU0 — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) April 1, 2021

BAR