“Mortal Kombat” retrasa su estreno; conoce la nueva fecha de su llegada al cine

Desde el 2020 una de las industrias que sufrieron grandes cambios por la pandemia de Covid-19 fue la del cine, que tuvo que retrasar muchos de los estrenos más esperados por los fans debido al cierre de salas y la suspensión de filmaciones.

Aunque algunos gigantes del séptimo arte como Disney optaron por estrenar algunos de sus filmes en plataformas de streaming, aunque no con el mismo impacto que si hubieran visto la luz en el cine. Lo que no ha sido del todo diferente para otras películas como “Godzilla vs. Kong”.

Estreno de “Mortal Kombat”

Una de las películas que los fans habían esperado durante un largo tiempo fue la de “Mortal Kombat”, que está basada en la exitosa saga de videojuegos y cuyos avances no dejan de conquistar los fans tanto de los juegos de video como del cine.

La fecha destinada para el estreno de la película era el 16 de abril del 2021, pero Warner Bros decidió retrasar el estreno para que “Godzilla vs. Kong” pudiera tener un mayor impacto en las salas de cine pues se estrenó recientemente.

“Mortal Kombat” llegará con sus personajes más famosos Scorpion, Sub-Zero, Goro o Rayden y sus combates el 23 de abril de forma simultánea en cines y en HBO Max, en aquellos países en los que ya esté habilitada la plataforma de streaming.

Retrasan estreno de “Venom 2”

“Mortal Kombat” no es la única cinta que ha sufrido cambios en las fechas de lanzamiento, sucede lo mismo con “Venom: Let There Be Carnage” que se tenía previsto fuera lanzada el 25 de junio del 2021, pero será cambiada al 24 de septiembre de este mismo año.

Sony tomó esta decisión debido a la pandemia de Covid-19 y “Venom 2”, por lo que llegará así a los cines tres semanas después del lanzamiento de “Shang Chi y la Leyenda de los Diez Anillos” y coincidirá con “The Many Saints of Newark”.

Con información de Europa Press

cvg