HORÓSCOPOS: Este 30 de marzo es tiempo de ahorrar y ganar más DINERO y el Zodiaco te dice cómo lograrlo

Aries (21 marzo-20 abril)

Aries, es momento para quitar las máscaras a las personas que sabes te han mentido. S esto no te ha sucedido, entonces ha llegado el momento de revelar una verdad importante que estabas tratando de esconder y no querías compartir, no pierdas más tiempo esperando el momento adecuado, hazlo cuanto antes, será muy liberador para ti.

Una persona que quieres mucho está teniendo un problema de carácter legal y nadie está dándole la solución que merece, debes usar todo tu ingenio para ayudarle, podría ser que esté en un estado donde puede pensar bien los pasos que debe dar.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Si has tenido una pelea con alguien importante últimamente, es momento de que se reconcilien y no echen a perder esa relación, podrían darse cuenta que han estado discutiendo por una tontería. No importa quién pida disculpas primero, mejoren lo que les separó.

Una persona mayor te dirá algo muy positivo para tu trabajo, mismo que debe implicar el ahorro de dinero, lo que te permitirá realizar una mejor labor. No dejes que se pase esta oportunidad de aprender algo nuevo ni de mejorar tu forma de administrarte querido Tauro.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Tienes los ojos puestos en el pasado y eso nunca es bueno, impide tu progreso y te limita las opciones que debes tomar para tener una buena calidad de vida en el presente. Sabemos que siempre te preocupa cuánto tienes y cuánto ahorras, así que es momento de no hacer gastos innecesarios, no dejes que esto te suceda a ti.

Necesitas tomar acciones que puedas palpar en este momento, no viajes con tanta frecuencia a tus recuerdos, pueden enseñarte pero no debes pegarte en ellos. Una persona que hace mucho no ves tomará contacto contigo el día de hoy, por lo que si extrañas a esta persona como parte importante de tu vida, no dudes en concertar una reunión, podrían ponerse al día y pasar un gran momento juntos.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Quienes se encuentren sin una pareja estable y en proceso de búsqueda de un nuevo amor, podrían enfrentar episodios de soledad el día de hoy, será algo que te puede provocar una cierta frustración, lo que es normal, ya que todos necesitamos amar y entregar amor a otra persona.



Una persona que está muy sola está esperando una visita tuya, sabes de quien se trata, por lo que no dudes en ir a verle o al menos darle un llamado. Ya es hora de que olvides el pasado Cáncer y te des una nueva oportunidad en el amor, una relación nacerá pronto.

Leo (23 julio-22 agosto)

Comienzas a salir de tu cascarón Leo, deja de ser el ermitaño del Zodiaco y sal, vive. Si estás con tus padres aún, ha llegado el momento de abandonar el nido, por lo que hoy debes buscar la manera de hacerlo en el menor tiempo posible. Vas a necesitar ahorrar, así que deja de malgastar en lo que crees es bueno, sólo es pasajero.

Si estás en etapa de estudios y pasaste por un momento de baja en tus calificaciones, entonces ahora podrías volver a retomar el camino y comenzar a tener mejores resultado, todo esto debido a un cambio de mentalidad que has experimentado en el último tiempo que te tienes con todas las energías puestas en sacar tu carrera lo mejor posible.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Alguien más pretende tomar el control de tu vida y tus decisiones, si se trata de tus padres, no dejes que esto sea así, siempre puedes buscar tu destino en solitario si no aprueban lo que has decidido para ti. No permitas que te digan todo lo que debes hacer y decidir, siempre has sido determinado.

Tienes que comenzar a experimentar más en tu vida, ser menos inseguro de ti y el resultado, estás dejando que muchas oportunidades buenas se pasen por temor a caerte, recuerda que siempre vas a volver a pararte y aprender de lo hecho.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Hay que dar espacio para los cambios en la vida, no siempre somos la misma persona y no nos mantenemos así todo el tiempo, lo mismo les sucede a las demás personas en tu vida, todos estamos siempre en una constante evolución y en una transformación a cada época que vivimos.



Si ves que la persona a tu lado ha tenido cambios de actitud, sobre todo hacia ti, debes hacerle saber esto y pedirle que quizás no es momento de tener arrebatos contigo y que debe cambiar un poco su actitud.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Debes cultivar más la paciencia en tu vida, no siempre vas a tener la razón y las personas pueden saber más que tú. Estás perdiendo los estribos con mucha rapidez y eso no es bueno para ti y por sobre todas las cosas para tu trabajo. Mejora o notarás cambios en tu contra pronto.

No dejes que la presión te afecte en tu parte mental, tienes que manejar tus niveles de ira y también practicar la templanza ante las situaciones que pueden costar un poco más de esfuerzo el manejar. Muestra que eres capaz de escuchar y mejorar.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Comienzas a poner tus ojos en metas más altas para lograr, pero eso implica también que deberás poner más de tu parte para lograr llegar a esa cima. Si tienes los deseos de realizar un viaje hace mucho tiempo, es momento de tomar la opción ahora y dar los pasos seguros que te llevarán a concretar el sueño que llevas mucho tiempo anhelando.



Una persona de fiar te dará una noticia muy buena con respecto a alguien que hace tiempo quieres ver, quizás no sea como esperas, pero al menos podrás saber de esta persona. Escucha y pon atención al Universo.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Un buen momento para Capricornio el día de hoy, están dejando de lado una pena que tuvieron hace poco tiempo, por lo que es necesario comenzar a celebrar tu nuevo estado de ánimo, no dejes de hacer esto el día de hoy, llama algunos amigos y haz algo informal en tu hogar, podrías pasar por un excelente momento con ellos.

Te gusta trabajar para tener tus cosas, mantenerte bien en tu estatus, así que es momento de combinar la alegría y diversión con el ahorro. Gana dinero con lo que mejor sabes hacer Capricornio.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Un viaje interior siempre trae beneficios, pero también algunos costos, ya que dentro de esta travesía podrías tener que enfrentar algunos fantasmas que creías olvidados, si lo haces bien siempre podrás volver con energías renovadas y con mucho ánimo para seguir adelante, prueba técnicas que te ayuden a lograrlo el día de hoy, muchas veces la meditación no es para todos, pero si el ejercicio y otras actividades.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Es hora de hacer un viaje hacia el pasado y recordar la sencillez de la niñez, no con un ánimo de generar nostalgia o como una comparación con tu vida actual, sino como un recordatorio de las cosas que valen realmente en esta vida, como la capacidad de soñar y de sorprenderte por lo que te da vida, es algo que te está faltando en este momento y te has dado cuenta.

Sé espiritual y sé compasivo, eso va a mejorar la forma como ves tu mundo y como interpretas las acciones de quienes te rodean. Vas a mejorar pronto.

Frase del día: "Si fallamos en nutrir nuestras almas, estas se marchitan y sin alma, la vida deja de tener significado".

maaz