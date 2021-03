Mhoni Vidente: Amor, salud y dinero para los horóscopos de hoy 29 de marzo

La astróloga más famosa y querida de México, Mhoni Vidente, tiene preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo de este lunes 29 de marzo.

Descubre qué tiene preparado para ti los astros, conoce tu horóscopos este día e inicia la semana de la mejor forma con energía y buena actitud, conociendo tu suerte.

Sin más te dejamos el listado completo de las predicciones que Mhoni Vidente tiene para ti este día.

Aries

En lo laboral los días que se aproximan serán de reacomodo para tu signo, es momento de reorganizar todo lo que te rodea en el sentido laboral, así que evita alterarte por situaciones que no puedas controlar; en estos momentos lo mejor que puedes hacer es tratar de ignorar los malos comentarios que pueden hacer en tu contra y seguir avanzado.

En temas del amor te llegará un regalo que no esperabas por parte de una nueva conquista el cual te dará mucha alegría.

Tauro

En el amor continuas con varias situaciones complicadas con tu pareja, así que evita discusiones y hablen de sus sentimiento para decidir si siguen con la relación o mejor se dan un tiempo.

Serán días de mucha convivencia con tus amigos cercanos, solo trata de no excederte con los vicios o la comida. Revisa muy bien cualquier situación de trámites pendientes o firmas de contrato para que después no tengas problemas.

Géminis

Semana de decisiones importantes en tu vida, es momento de que pienses si sigues viviendo en tu actual casa o te cambias, son días de cambios de energía y todo lo que hagas te ayudará a crecer de manera profesional. No olvides que los Géminis son muy buenos para generar dinero, pero también para gastarlo y eso te puede traer consecuencias.

En materia del amor los Géminis son muy pasionales en cuestiones de amor y suelen cambiar de pareja con facilidad, pero te llegó el momento de madurar y sentar cabeza.

Cáncer

No descuides tu salud recuerda que sin ella de nada sirve el éxito y el dinero, así que no dejes pasar más tiempo y hazte un chequeo completo con tu médico. Recuerda que t signo está en una etapa de expansión y vas a poder lograr lo que tanto deseas para que puedas crecer.

Te invitan a salir de viaje, disfruta de la compañía de amigos y familiares. Aprovechas estos días para hacer cambios que tenías pendiente en tu casa. No busques la felicidad en las demás personas, búscala dentro de ti. Corta todo lo negativo a tu alrededor para atraer cambios.

Leo

Pese a las complicaciones esta semana debes concéntrate en tu trabajo y canaliza esa energía para darle forma a todo lo que deseas realizar, no cometas los errores de antes, cuida el no ser imprudente y soberbio. Tendrás algunos retos importantes en lo laboral, trata de no pensar con la cabeza fría y concentrarte para que todo salga bien.

Tu signo siempre puede con eso y más, solo controla tus impulsos de enojos y verás que saldrás victorioso. En lo personal si vas a salir de viaje trata de no comer demasiado y no abusar del alcohol.

Virgo

Haces unos trámites para cambiarte de casa. Te llega un dinero por cuestiones de una deuda del pasado. Te llegan tus vacaciones, así que trata de disfrutarlas de la mejor manera para que te sientas más relajado, pero también recuerda que te debes cuidar de los contagios.

Recuerda que los nacidos bajo este signo son de naturaleza selectiva, es decir, no tienen muchas amistades, pero las que llegan a tener siempre serán muy leales, así que siempre mantén cerca a esas personas. Alguien de signo de fuego aparece en tu vida con intenciones amorosas, así que trata de mantenerte abierto.

Libra

Trata de relajarte últimamente has tenido conflictos para tomar decisiones, debes pensar bien lo que quieres para tu vida. Te invitan a unos días de vacaciones, ve para disfrutar del aire puro y la naturaleza. Te llega en esta semana un dinero que te debían.

En materia del amor, te busca una pareja del pasado para regresar y retomar una relación de pareja. Se vienen días de mucho trabajo, así que trata de administrar mejor tu tiempo.

Escorpión

En materia del amor en estos días tendrás varias señales de que es momento de entablar una relación amorosa, pero ten cuidado para elegir bien a esa persona especial y no confundir el amor con el sexo.

Será una semana para poner en orden todo en tu ámbito laboral, así que ya no postergues esos pendientes que se han ido acumulando. Te pagan un dinero que te debían. Te vas de viaje unos días para visitar a unos familiares.

Sagitario

Guardar rencores no es nada bueno, es momento de dejarlos a un lado, si bien los Sagitario son seres que no olvidan y casi nunca perdonan, recuerda que esos sentimientos negativos solo a ti te afectan, trata de ser más feliz y no darle importancia a la gente que te pudo lastimar.

En el ámbito laboral será una semana de mucha presión, por eso trata de estar muy atento a todos los cambios que se avecinan. Una de las fuerzas más poderosas es el amor, así que quizá sea momento de empezar a buscar una relación de pareja.

Capricornio

Será una semana de muchas tareas pendientes y estar un poco nervioso porque vas a pedir un aumento de sueldo, así que trata de hablar con tu superior y seguir trabajando como hasta ahora dando lo mejor de ti, verás que se te dará.

Tu signo es muy fuerte de carácter y eso hace que se les dificulte entablar relaciones sentimentales, pero debes aprender a controlar esa situación para que puedas ser feliz con una pareja estable.

Acuario

Va a ser una semana de salir de viaje con la familia y tomar unos días de descanso para renovar energías. Alguien muy cercano se empieza a alejar de tu vida, trata de solucionarlo antes de que no haya solución.

En estos días estarás conociendo personas muy compatibles con tu signo, pero trata de ser precavido para no enamorarte tan rápido, recuerda que estás en una etapa de autoconocimiento y crecimiento personal. Sé cuidadoso con los gastos innecesarios, también es correcto compartir de corazón con las personas que te aman.

Piscis

Es momento de que pagues tus deudas pendientes y comiences a ahorrar para evitar problemas en el futuro. Evita caer en chismes en tu ámbito laboral, solo te generarán energía negativa.

Haces unos cambios de imagen en tu persona y también decides realizar unos cambios en tu casa para que las energías positivas fluyan con más facilidad y estés más a gusto en tu hogar. Si eres soltero deja de buscar el amor, espera y el solo llegará, verás que tendrás esa pareja que tanto deseas en poco tiempo.

SSB