Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy LUNES 25 de marzo según tu signo

La carta de este lunes 29 de marzo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este lunes 29 de marzo es el Rey de Bastos del tarot Rider Waite.

Foto: Especial

Esta carta habla de que eres una persona a la que no le dan miedo los desafíos, incluso esperas algunos de ellos en tu vida es decir tu "agarras al toro por los cuernos", pues cada uno de ellos los ves como una gran oportunidad de demostrar lo valioso que eres; por otra parte las personas te tienen gran estima pues siempre liberas buenas vibras , amor y sobre todo ellos ven en ti a una persona que siempre logra lo que se propone.

Amor

El rey de bastos es una carta excelente para el terreno del amor, pues habla de que tu pareja o esa persona en la que estas interesada tiene sentimientos hacia ti y sobre todo trata de protegerte y de cuidarte; ambos están bien direccionados para trabajar por el bien de su relación pues quieren un futuro juntos y lleno de amor.

Trabajo o dinero

Hay un hombre muy cerca de ti en el trabajo, seguramente lo has notado muy interesado en ti pero tranquilo o tranquila no tiene ninguna intención amorosa, sino que él ve en ti un gran prospecto para ser tú quien ocupes su puesto en los próximos meses y quiere ser tu mentor, así que aprovecha y aprende todo lo que puedes de él.

Salud

Esta carta es sinónimo de vitalidad, pero no exageres pues aunque llevas una vida sana, a veces debes parar un poco y descansar de tanto ejercicio, el cuerpo también te pide descansos.

Noticias Relacionadas Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MIÉRCOLES 24 de marzo según tu signo

bmz