Meme de la semana: Barco encallado en Canal de Suez se robó las tendencias en redes

Como si la pandemia y los problemas económicos que se generaron no fueran suficientes, ahora otro conflicto afecta el comercio mundial, pues el pasado martes un enorme barco con bandera de Panamá quedó encallado en el Canal de Suez y el seceso se robó las tendencias en redes generando decenas de memes.

Los primeros reportes indican que el incidente se debido probablemente a violentos vientos combinados con una tormenta de arena; este bloqueó ha causado grandes retrasos en las entregas de petróleo y otros productos. Este es uno de los cargueros más grandes del mundo.

El tránsito por el importante paso marítimo en Egipto interrumpe un sistema global de transporte de mercancías que ya se había visto afectado por la pandemia.

Los memes por el barco encallado inundaron las redes. Foto: Especial

Los memes no se hicieron esperar

El MV Ever Given, es un buque con bandera de Panamá que transporta contenedores entre Asia y Europa, y de acerdo con lo declarado con la compañía naviera que lo administra, la embarcación sufrió un "apagón mientras transitaba con dirección al norte”, y no dio más detalles.

Una imagen publicada en Instagram por un usuario a bordo de otro buque mostró al barco atorado en el canal, mientras una retroexcavadora parecía trabajar junto a su proa, excavando en la arena para tratar de liberar al buque, fotografía que para muchos pareció divertida y de la que surgieron una gran cantidad de memes.

En Twitter los usuarios comentaron el suceso. Foto: Especial

Evergreen Marine Corp., la naviera taiwanesa que gestiona el barco, explicó a The Associated Press que el buque se había visto sobrepasado por los fuertes vientos a su entrada en el Canal, pero que ninguno de sus contenedores había caído al agua. El gobierno egipcio indicó que las remolcadoras intentarían reflotar el barco, una operación que llevaría al menos dos días.

El tema de la economía también resaltó en los memes. Foto: Especial