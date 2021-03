Lady Gaga cumple años y en redes sociales reaccionan con MEMES; aquí los más divertidos

Lady Gaga es una de las artistas más queridas en el mundo entero. Su talento con la música, su carisma y sus momentos polémicos han hecho que sea una de las favoritas en los años recientes.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, nació en Nueva York el 28 de marzo de 1986; es una cantante, compositora, bailarina, actriz, activista y diseñadora de moda estadounidense.

Lady Gaga estudió en la escuela Convent of the Sacred Heart, y también asistió por algún tiempo a la Tisch School of the Arts, hasta que abandonó los estudios por seguir su sueño musical.

Así fue como la joven entró dentro de la escena del rock en el Lower East Side de Manhattan, donde firmó un contrato con Streamline Records en 2007.

Lady Gaga logró conquistar a un gran público

En esta misma época mientras trabajaba como compositora para dicha discográfica, su voz llamó la atención del artista Akon, quien a su vez la hizo firmar un contrato con Kon Live Distribution.

Lady Gaga comenzó a adquirir fama luego de su lanzamiento del álbum “The Fame” en 2008, que incluye canciones tales como “Just Dance”, “Poker Face”, “Love Game” y “Paparazzi”, llegando a estar en los primeros lugares.

En este sentido, Lady Gaga ha logrado cautivar a diversos públicos a través de los años, en los cuales también se ha mantenido a la vanguardia buscando nuevos ritmos y sonidos, así como letras y composiciones de su música.

Lady Gaga cumple años y celebran con memes

Este domingo, Lady Gaga celebró sus 35 años de edad, y lo hizo subiendo una fotografía en Instagram, la red social de fotografías y videos cortos.

La cantante de “Born this way” presumió en su cuenta de Instagram el regalo que le mandó su novio Michael Polansky desde Roma. Junto a la foto publicó un mensaje en el que agradecía el regalo y explicaba que no ve la hora en la que pueda volver a verlo.

Rápidamente sus miles de fans comenzaron también a felicitarla con emotivos textos, videos y fotos pero también con memes en redes sociales, sobre todo en Twitter.

A continuación te presentamos los mejores memes que circulan sobre Lady Gaga:

HFM