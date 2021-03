Fans lanzarán increíble película de los Power Rangers; te contamos los detalles

Al parecer una nueva historia de los Power Rangers llegará a los cines (o plataformas de streaming) muy pronto. Esta trama, escrita por fans, llevará el nombre de Legend of the White Dragon y estará protagonizada por Jason David Frank, quien dio vida Tommy en los Mighty Morphin Power Rangers.

Este filme, aunque no lleva el nombre de los superhéroes está inspirado en ellos; estará producido por Bat in the Sun y dirigida por Aaron Schoenke y Sean Schoenke. La idea comenzó en 2019, como un Kickstarter, con un breve teaser lanzado para promover la campaña, la cual alcanzó en abril de 2020 su objetivo de 100 mil dólares para producir Legend of the White Dragon como miniserie; sin embargo, en mayo de ese mismo año, juntó $500 mil, lo cual convirtió al proyecto en largometraje.

Traerá de vuelta a más personajes

David Frank no es el único ex ranger, pues Johnny Yong Bosch, quien también formó parte de Mighty Morphin Power Rangers; Jason Faunt, de Power Rangers Time Force; y Ciara Hanna, de Power Rangers Megaforce, también son parte del elenco.

La hija de David, Jenna Frank, también protagonizará la película, posiblemente como la hija del protagonista que ha sido capturada por el enemigo.

¿De qué tratará la historia?

Aunque los nombres de los personajes y los detalles de la trama son escasos en este momento, se sabe que todo girará en torno al "Dragón Blanco", un héroe caído en desgracia que parece haberse escondido después de un horrible evento conocido como "The Aftermath".

Los eventos ocurrirán en una ciudad destruida que lleva por nombre Angel Graves. Los Rangers, se presume, fueron cazados y despojados de sus habilidades. Dragon Prime es el villano de la historia, aunque también se desconoce mucho sobre este personaje. Hay teorías de que se puede tratar de un villano doppelganger.

¿Será parte del ‘canon’?

También se ignora si Legend of the White Dragon formará parte del multiverso de Power Rangers. A muchos les agradaría ver a Frank interpretar a un Tommy Oliver alternativo que perdió ante Lord Zedd o algún otro villano. Sólo el tiempo lo dirá. Tal vez sólo se trate de un proyecto inspirado en esta saga.

No se ha anunciado ninguna fecha de lanzamiento, aunque Bat in the Sun lanzó recientemente su nueva película de fans de Batman titulada Batman: Dying is Easy, lo que podría significar que durante los siguientes meses el ‘Dragón Blanco’ seguirá en la congeladora.

msb