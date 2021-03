VIDEO VIRAL: Niña de 3 años logra bajar sus galletas al estilo de Misión Imposible

En ciertas ocasiones y depende de qué tan feliz los haga una situación, los niños son capaces de hacer lo que sea por conseguirlo, esto sin importar el riesgo que requiera, lo harán y no descansarán hasta tenerlo en sus manos,

Así fue como a través de las redes sociales, una pequeña de tres años de edad, logró trepar un refrigerador de casi dos metros de alto, con el objetivo de tomar sus galletas favoritas al puro estilo de Misión Imposible.

Mujer imposible hecha posible

Una menor de tres años decidió trepar un refrigerador con tal de agarrar sus galletas favoritas, pero la manera tan rápida que logró sub objetivo sorprendió a los internautas. La mamá Caroline Swanstrom, le pidió a su pequeña hija Ella, que no podría comer galletas que suele tomar bastantes mientras ella no esta en casa.

Ante esta situación y para evitar que Ella siga comiendo tantas calorías y azúcares, Caroline decidió esconder la galletas favoritas de su hija en un lugar que posiblemente sea inalcanzable para una niña que apenas mide 90 centímetros, en la alacena, arriba del refrigerador de casi dos metros de altura.

Ponen a prueba a Ella

La madre pensó en un principio que si ponía la galletas en un lugar casi inalcanzable, su hija no tendría la necesidad de tomarlas ya que no había manera de poder hacerlo y lograr que ya no comiera más, sin embargo, Ella no conoce límites y demostró ser muy hábil ante el reto de su mamá, que finalmente subió por el refrigerador para poder tomar lo que le pertenece por derecho.

En el video compartido en la cuenta de TikTok de @enchantedwoldofella se puede observar cómo la pequeña trepa por el refrigerador, tomándose de las manijas, que sin ningún esfuerzo llega al techo sin ayuda de nadie, para terminar deslizándose por el mismo con las galletas en mano.

La publicación ya alcanza los cinco millones de "Me gusta" en el que dentro de los comentarios, aplauden la gran hazaña de la niña y otros comentaron que eso podría haber sido muy peligroso ya que podría resbalarse u ocasionar un accidente.

