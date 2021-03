HORÓSCOPOS: Este 21 de marzo inicia un nuevo ciclo en el AMOR y deja fluir el DINERO

Este domingo 21 de marzo, los astros te indican que todo nuevo ciclo trae consigo oportunidades para enamorarte de nuevo y administrar mejor tu riqueza

Aries (21 marzo-20 abril)

Comienza un nuevo camino para Aries, con mayores oportunidades para brillar en lo que mejor sabe hacer. Es momento de que te pongas a estudiar Aries, ya que viene para ti un desafío que podrá traerte riquezas, así que no dudes en prepararte y perfeccionar tus habilidades o trabajar en algunas que no hallas pulido antes. Si quieres triunfar, esfuérzate.

El espíritu rebelde que te caracteriza está comenzando a salir y quiere apoderarse de tu vida y de lo que necesitas hacer para lograr tus metas, es importante que sigas la voz de consciencia en esta materia y tomes las opciones que tu intuición te va indicando, será un periodo exitoso si lo haces.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Hoy es un día excelente para ti Tauro, ya que si eres reflexivo y sensible podrás mirar las cosas a tu alrededor desde una mejor perspectiva. Esto te dará momentos inolvidables y gente positiva llegará a tu entorno. No dejes de tomar este día como uno de aprendizaje, podrías sacar grandes lecciones de lo que te suceda, sobre todo en la interacción con otros, que es algo muy necesario para ti.



Vendrán consejos para ti, pon atención y haz caso, son personas que te aman y te quieren ver bien, aunado a que saben más que tú sobre ese tema Tauro, podría ser algo en tu trabajo, lo que será muy positivo y te permitirá sacar adelante un proyecto difícil que tienes entre manos. Sé abierto y canaliza tus esfuerzos positivamente.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Debes tener más paciencia con la gente que trabajas y con quienes te rodean querido Géminis, ya que pierdes la paciencia con facilidad. No pierdas los estribos, contrólate ya que las personas lo notan y eso nubla tu talento. SI hoy alguien comete un error notable en el trabajo, no será culpa tuya, pero posiblemente acudan a ti para preguntar la razón. Pon orden y no pasará de nuevo.

No dejes que los demás te digan lo que tienes que pensar sobre el amor, eres bastante maduro y capaz para llevar bien tus relaciones Géminis, lo que sí debes hacer es escuchar los consejos de los que más te quieren, pese a que solo tú puedes tomar la decisión de seguir o no en una relación. Sé amable y pon atención.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Cáncer, tú que eres emocional siempre, es momento de que tengas más comprensión del medio que te rodea, es lo mejor que te podemos decir por ahora. Para hoy vas a necesitar ponerte en los zapatos de otras personas, comprenderles, entender bien que están a tu lado porque te aman. No todos los días son fáciles, pero de todos se aprende algo nuevo. Conéctate con tu yo interno y escucha.

El trabajo trae novedades, quizás haya algún cambio de jefe o de rumbo de la empresa, sea cual sea el caso, debes prepararte para ponerte al corriente con toda la nueva información que vas a recibir, es momento de poner atención y no de pensar en otras cosas que no vienen al caso.

Leo (23 julio-22 agosto)

Quienes estén con pareja en este momento pueden sentir que las cosas no marchan bien y estén pensando en la opción de separar los caminos, no dejes que esto suceda, quizás no es momento de tomar una decisión tan radical como esta, tienes que comenzar a ver a la persona que amas con los mismos ojos que en un principio, solo así podrán solucionar sus problemas, si la situación es inevitable y no tienes el poder de cambiarlo, entonces deseen siempre lo mejor el uno para el otro.

Es probable que en el trabajo o en los estudios tengas un mal día debido a otras personas, no se trata de tu desempeño, es solo un error que podría costar caro a muchos, intenta revertir esto poniendo más atención a lo que haces y lo que hacen los demás, no dejes pasar esto, podría salvar tu trabajo.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Personas a tu alrededor comienzan a provocarte una suerte de molestia, esto es algo que está en tu cabeza, no dejes que suceda algo así, los demás no tienen la culpa de lo que te pasa ni tampoco de cierto descontento que tienes en este momento de cómo te están resultando las cosas en tu vida.



Comienzas a tener intenciones de cambiarte de trabajo, ya que sientes demasiada presión de parte de tus superiores, el consejo más grande que podrías recibir hoy con respecto a este tema, es que te calmes y que pienses mejor las cosas, puede ser solo una fase, ya que más adelante de proyectan buenas cosas para ti.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Un día para comenzar a trabajar en la opinión que otros se han formado de ti, es probable que esto no te importe, pero eso es en el diario vivir, en el trabajo es otra cosa, no es bueno tener una mala reputación en el lugar de desempeño y si este es tu caso entonces debes hacer cambios para estar mejor con los que te rodean, esfuérzate más y se más agradable con los que te rodean en tu lugar de trabajo.



El amor se ha visto un poco turbulento debido a situaciones del pasado, no dejes que esto les afecte, tienen una buena relación solo deben recordar que el amor es lo que los une y que nada que haya sucedido antes en las vidas personales de cada uno puede ahora interferir en sus caminos.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

No debes siempre compararte con otras personas, pese a que esto muchas veces es bueno, ya que nos permite crecer y tomar lo mejor del ejemplo de los demás, en este momento no es necesario, brillas con luz propia y debes seguir tu propio camino, porque estás en el correcto.



Comienzas a tener dudas con respecto a tu relación de pareja, ya que ves en otros cosas que ustedes aún no han conseguido, recuerda que todos tenemos un proceso personal diferente al resto y también pasa lo mismo en las parejas, no dejes que esto les afecte, pueden lograr grandes cosas juntos si se lo proponen, pero todo a su debido tiempo.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Un momento perfecto para reflexionar sobre la vida y las oportunidades que has estado perdiendo por miedo a crecer y a tomar decisiones importantes. Recibirás un mensaje muy importante el día de hoy, el cual podría cambiar tu destino de una forma que no te imaginas aún, resulta que la vida es así, no avisa, ni tampoco adelanta las cosas que pueden suceder, pese a esto será algo que te haga muy feliz, felicidades.



Un amigo muy cercano quiere reunirse contigo el día de hoy, pero te verás con muchas cosas por hacer, procura hacer una nueva cita para otra ocasión, no puedes dejar de ver a las personas que se preocupan por ti, por mucho que tengas harto por hacer, ya sea en el hogar o en el trabajo.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Excelente jornada para Capricornio, la madurez que has obtenido gracias a todo lo que has vivido te permitirá el día de hoy tomar una decisión muy buena con respecto a tu vida profesional, no dejes pasar este momento, porque podrías tener excelentes resultados.



Comienzas a recoger los frutos de tu ardua labor y te das cuenta que es más de lo que esperabas, si se trata de una buena suma de dinero que puede llegar hoy, no gastes todo en cosas que no necesitas aún, ten la sabiduría necesaria para saber en qué cosas invertir tu dinero, ahorrar siempre es una buen forma de tener mayor seguridad para el futuro.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Momento para volver un poco a las raíces de tu vida y descubrir que hay cosas que querías y que no estás logrando. No te desanimes, porque es solo una advertencia, puedes siempre volver a tomar las opciones que dejaste de lado, no todo se pasa de largo para no volver jamás.



Un amor del pasado podría enviarte un mensaje el día de hoy, pero tú ya estás con tu mente en otra parte, tu corazón también puede que esté latiendo por otra persona, contesta de forma agradable si es que se trata de una persona que no te hizo daño alguno, si la situación es al contrario, no le dejes entrar nuevamente a tu vida.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Dejas de lado los sentimientos de culpa que te estaban dando dolores de cabeza hace poco tiempo. Todo esto gracias a que estás comenzando a pensar de manera más positiva y no tomando la responsabilidad por todas las cosas que pasan a tu alrededor.



No dejes que los sentimientos de otros te afecten tanto, tienes que tener tus escudos bien puestos a la hora de enfrentar lo que otros piensen de ti, claro está que si alguien te hace una crítica constructiva, es buena idea escucharle, pero solo si se trata de alguien que te conoce bien.

Frase del día: El conocimiento te dará poder, pero el carácter te dará respeto. - Bruce Lee

