Horóscopos: ¡Llega la PRIMAVERA y una nueva etapa! Esto dicen los ASTROS para este sábado 20 de marzo

Los signos del zodiaco recibirán una gran recompensa después de arduos días de esfuerzo y sacrificio. Esto se puede traducir a que recibirán recompensas en el corto plazo, entre los beneficios podrán ser salir de viaje o encontrar a la persona ideal. Pero también podría ser el inicio de nuevas amistades o proyectos.

Como en todo, este día no será color de rosa para todos, pues se enterarán de algunas noticias que podrán desestabilizar sus relaciones en pareja o trabajo. Lo importante es no decaerse, pues siempre existe la luz a final del túnel y en este sentido, las caídas ayudan para ser más fuertes.

Aries (21 marzo-20 abril)

Gozarás de un gran carisma, esto te permitirá conseguir lo que te has propuesto, pero las metas que no alcances te dejarán un aprendizaje que emplearás en futuros proyectos. Cariño por parte de tus amigos no te faltar y les retribuirás gastando dinero con ellos. En el amor, son días felices.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Controla mucho el dinero y el amor. Esto te causa problemas, así que prepárate para cualquier eventualidad, podrás enfrentar algunas discusiones al respecto pero no permitas ningún tipo de abuso. Cuida tus cosas y que los demás se encarguen de ver por las suyas. Pude que el amor te sorprenda dentro de tu mismo grupo de amigos.

Géminis (22 mayo- 21 junio)

Enfócate en los planes laborales y de estudios, deja de divagar en temas que te quitan el tiempo. No desperdicies la ayuda que te brindan los demás, pero tampoco cagas en confianza con cualquier persona. Aprende a controlar tu impaciencia, y dale una oportunidad a tus límites, esto te abrirá muchas puertas.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Cuidado con las discusiones, no pierdas la razón, aunque sabemos que eres de los que primero acciona y después reacciona. Trata tu mal carácter y revisa tus fortalezas para la toma de decisiones. Un romance te podría sorprender este fin de semana.

Leo (23 julio-22 agosto)

Crecerás en fuerzas y ganas para triunfar, esto te determinará a ir por todas. Podrás ver algunos inconvenientes, pero los recibirás sin problemas con la idea de que los puedes superar. Eso sí, no dejes que tu orgullo crezca ya que podrás perder algo de lo ya construido.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Continuarás experimentando pequeños cambios, pero de gran importancia. Aprovecha para cambiar algunas actitudes en el trabajo o en la relación de pareja. Te gusta hacer cambios por tu propia cuenta, pero a veces los nuevos aires no son lo que esperas.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Tendrás nuevas ganas de ligar, pero esto no quiere decir que descuides los trabajos pendientes para poner en orden no solo la casa, sino para enfocarte en el deporte y dieta. Sin dudas, marzo te esta llevando a un camino de satisfacción personal.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Experimentarás tu lado creativo, sobretodo cuando se trate de localizar soluciones. En tus relaciones saldrá una energía intensa, lo que hará que complazcas a tu pareja, aunque a veces será muy difícil de controlar.

Sagitario ( 22 noviembre-21 diciembre)

Notarás una rebeldía fuera de lo normal. Es posible que conozcas a alguien en una de esas salidas para quitarte al aburrimiento, pero esta persona podrá aparecer en tu entorno laboral o hasta en el lugar menos esperado.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Tienes la oportunidad de terminar las cosas lo antes posible. Pero no te apresures, porque sabes que esto no es correcto y no deja nada bueno. Te gusta hacer las cosas bien y eso lleva su tiempo, así que todo con calma.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Un buen momento para solucionar tus problemas con una persona cercana. Si es con tu pareja, es tiempo de hablar sobre los celos o de un conflicto de interés, es tiempo de hablarlo y solucionarlo.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Sentirás la necesidad de lanzarte por esa persona a la que llevas seduciendo por más de dos semanas. No lo dejes con la duda y aclara todas las cosas, podrá ser el inicio de una nueva etapa en tu vida.

"El valor de una idea radica en su uso" - Thomas Edison.