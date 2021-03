Mhoni Vidente.: Trabajo, salud y dinero; esto te deparan los horóscopos para hoy 19 de marzo

Llegó el fin de semana y no puedes salir de casa sin conocer las predicciones más importantes que los astros te tienen preparadas de la mano de Mhoni Vidente; conoce cómo te irá este día en asuntos relacionados con el dinero, las finanzas y tu fortuna, también en la salud, el trabajo y el amor.

Averigua qué te tiene deparado el destino en tu horóscopo diario y así puedas tomar las mejores decisiones que repercutirán en tu entorno inmediato y en tus energías, conoce todos los detalles de tu horóscopos para hoy viernes y termina la semana de la mejor forma con energía y buena actitud, conociendo tu suerte.

No olvides que este mes es de transiciones y cambios, de mucho empeño y de esfuerzo y voluntades, por lo que seguirás complementado lo que ya has comenzado a trabajar desde enero y que se afianzó el mes pasado. Por ello marzo se convierte en un mes de perseverancia y enfoque de decisiones. Te dejamos el listado completo de las predicciones de la famosa pitonisa.

ARIES

Aunque se trate de tu pareja, es necesario que sepas decir que no. Hoy va a llegar con una propuesta que le parece promisoria. Cree que el negocio o acuerdo que le han hecho será muy beneficioso, pero tú te darás cuenta de que no. Debes decirle que no es buena idea, con seguridad.

Acaba con la idea que se tiene de ti. Te ven como una persona que rehúye el trabajo y a las obligaciones. Sabes que eso es mentira, pero dejes ver lo opuesto. Debes hacer más evidente el trabajo que realizas, día con día, cada esfuerzo y cada logro, hasta que con hechos demuestres tu valía como profesional.

Tienes que llevar un mejor control de tus valores nutricionales. De los niveles de azúcar, de grasa, de colesterol… Tienes que ser un mejor fiscalizador de tu organismo. Ese control te va a beneficiar totalmente. Este será el principio de una relación más saludable con tu cuerpo y con tu mente. Ese control es amarte a ti mismo.

TAURO

Hoy debes reconocer lo mucho que tu pareja hace por ti. Es posible que sientas que contribuyes en mayor medida que ella a la economía y el sostenimiento de ambos, pero eso es porque pasas por alto todo lo que tu pareja hace en aspectos emocionales por ti. Su apoyo, su entusiasmo y su paciencia también cuentan.

Si quieres un buen trabajo, tienes que hacerlo por ti mismo. Y esto vale sobre todo para hoy, pues la prisa y otras necesidades te pueden llevar a dejar en manos de otros un encargo muy sensible. Olvídalo: tienes que hacerlo tú, pues solo tú eres capaz de dar ese extra que se necesita.

Cuidado con las corrientes de aire y los cambios de temperatura, pues hay cierta tendencia que hace más frágiles a tus vías respiratorias. Ten cuidado con mojarte y se cuidadoso con el termostato del aire acondicionado. Atiende sin pensarlo cualquier tos o irritación.

GÉMINIS

Este es un día en el que te preguntas cómo hacer para que el amor perdure. No sabes que, esa clave, es justo lo que estás haciendo día tras día. Ser paciente, escuchar, dialogar oportunamente… Tal vez te parezcan cosas sencillas y banales, pero a la larga son el cimiento de los hogares que perduran y crecen.

Cuando se trate de un trabajo bien hecho, no es necesario decirte que para obtenerlo deberás realizarlo tú mismo. Hay ciertas obligaciones que no puedes delegar, pues pocos en tu equipo comparten tu pasión y tu mirada por el trabajo. Evita que los errores se cometan tomando las riendas.

Ese dolor no es físico, sino el fruto de una ausencia cuya importancia te has negado a reconocer. Es tiempo de honrar ese sentimiento, pues es la única manera de evitar que te siga haciendo daño. Hay que cerrar las heridas con una despedida en forma: haz esa llamada que te has negado a hacer.

CÁNCER

Dentro del amor seguimos creciendo, pero no al mismo ritmo. Es por ello importante que apures esos proyectos que te van a permitir ser más productivo y más seguro de ti mismo. De esa manera vas a dejar de sentirte un paso atrás de tu pareja, y a hacerle responsable por hacerte sombra.

En algún momento se hizo necesario que tuvieras más de dos empleos, pero ese momento ya pasó, y esas dos actividades comienzan a estorbarse entre sí. Quien tiene dos patrones no sirve bien a ninguno. Tienes que decidirte por una sola de tus dos tareas, y poner toda la pasión en ella.

Es un día en el que debes cortar con el paso, y con ese motivo es necesario que hagas un pequeño ritual. Elige una foto que simbolice lo mejor de ese ayer. Tómala entre tus manos, y con toda la sinceridad de tu corazón dile “adiós”.

LEO

Hay demasiado silencio últimamente en tu casa. Es tiempo de que regresen las risas y la fiesta. Este un buen día para comenzar a celebrarse de nuevo, para poner todo patas arriba y sorprenderse el uno. Sin esa magia el amor está amenazada: no permites que la apatía se lo coma todo.

Hoy es un día en el que debes mejorar tus marcas. Te has planteado objetivos productivos que por una o por otra razón no has podido cumplir. Es tiempo de pasar por encima de los pretextos y conseguir rebasarte a ti mismo, y apuntar con ello a un nuevo nivel laboral. Adelante: eres tú mayor rival.

Para sanar es necesario el tiempo. Y ese proceso no se puede apurar. Debes saber tenerte paciencia e ir paso a paso. El cuerpo sana antes que el espíritu, y la mente requiere aún de mayor tiempo. No hay ninguna prisa: eres tú quien decide cuando las cosas habrán quedado resueltas.

VIRGO

Los detalles que surgen de la nada, que se dan porque sí, lo que entrega por sorpresa, sin fecha especial ni esperar nada a cambio, esos son los que más cuentan, lo que crean una sonrisa más amplia e inolvidable. Hoy debes sorprender a tu pareja con uno de ellos, y disfrutarás de sus grandes efectos.

Puedes dejar de preocuparte por hoy. Todo lo que era necesario que dieras y entregases ya ha sido dado. La maquinaría va a funcionar por sí misma, y podrás alegrarte de haber hecho todo lo que podías. Es un día para contemplar el alcance de tu talento y de tus ideas. Y de seguir por esa misma senda.

Hoy debes trabajar en tu respiración, pues es la mejor herramienta con la que cuentas para manejar la tensión que tanto daño te hace. Al sentir tu respiración (el aire que entra, el aire…) tomas tota conciencia del conjunto de tu cuerpo y de la fuerza que le anima. Respira hondo, contén el aire y deja salir.

LIBRA

Cada espacio que poseas es un espacio de tu pareja, cada momento que vives debe contenerlos a los dos. Cuando se vive en el amor, debe vivirse para el amor. Y eso implica que todo aquello tuyo es de ambos, y lo de tu pareja también. Sin embargo, esa propiedad nunca debe reclamarse de ninguna manera.

El trabajo no tiene que ser sufrimiento. La disciplina y el esfuerzo no deben ser un suplicio, sino todo lo contrario No se produce más bajo presión: se presiona y maltrata porque no se produce lo suficiente. La alegría y la pasión son condimentos esenciales de todo proyecto exitoso. Haz de tu equipo un grupo de gente feliz.

Dejas muy poco tiempo para cuidarte a ti mismo, en esa carrera en la que no paras por cuidar a los demás. Es mejor que hagas una planificación de tu día a día, y que en ella te dediques todo el tiempo y todo el espacio que necesitas para brindarte buenos alimentos, descanso suficiente y todo el ejercicio que necesitas.

ESCORPIO

Tu pareja debe abordar un tema contigo (algo delicado, pero que tiene solución si los dos reúnen esfuerzos), pero teme que te enojes o que le dejes a su suerte. Un problema mayor es el que queda al descubierto: tu parea siente que no eres un apoyo suficiente. Este es un buen día para que elimines esa idea.

Hay que saber encontrar la conciliación en donde hay talento. Cuando hay miembros valiosos en un equipo, es importante pasar por encima de las diferencias para que el trabajo fluya, que es al final lo que importa. No dejes que las diferencias sobre temas de actualidad creen grietas en una maquinaria perfecta.

El enojo es una emoción que tiene su necesidad: nos ayuda a mantener a raya a comportamientos tóxico y a reclamar lo nuestro. Pero no vale la pena dejarse llevar por él, como te acaba de pasar. Necesitas controlar tu ira. No importa lo que suceda en tu contra: si conservas la calma, sacarás mejor partido.

SAGITARIO

Tu pareja debe hacer escuchar su voz. Acaso por un exceso de respeto o porque te impones con demasiada frecuencia, suele acallar sus reclamos y sus opiniones. Esa es una manera equivocada de realizar la convivencia, Y la verdad es que no solo debes escucharla: debes animarla, en todo momento, a expresarse.

No dudes en dar el primero paso, pues quien ponga la primera piedra de este emprendimiento va a marcar su futuro. Ya sea que siembres, laves, cocines… No importa el gesto. Hoy antes de que todos los demás participen, haz tu parte. Tu energía positiva va a hacer que este proyecto sea grandioso para todos.

Es un buen día para retomar la actividad física. Nada perjudica a tu signo tanto como el sedentarismo. Las obligaciones cotidianas te han llevado a esa inmovilidad, pero es tiempo de combatirla, o de no hacerlo podrías enfrentar consecuencias. Una caminata de 20 minutos será un buen principio.

CAPRICORNIO

Esperarlo todo se puede parecer a esperar nada. Tu pareja lo espera todo de ti, y ese es el problema. Todo lo que tiene que ver compromiso y con tu pareja parece a punto de suceder, pero nunca acaba por ocurrir. Es hora de ir, paso a paso, cumpliendo con tu palabra. Tu pareja llevará buena nota de ello.

¿Quién conoce la fórmula del éxito? Nadie. O casi nadie. Tu signo la lleva tatuada en su alma y sobre su corazón. Es de hecho una sola palabra: Pasión. Ese es el toque que, por cumplir a las prisas, estás perdiendo, y que es urgente que recuperes de una vez por todas. Pasión: nada más, nada menos.

Este es un buen día para sanear el ambiente de tu casa. Coloca en los armarios y en los rincones pequeños sacos con flores aromáticas secas y pequeños cristales de cuarzo. Absorberán toda la negatividad, y serán un escudo poderoso contra toda envidia con la que te puedas topar en estos días.

ACUARIO

Hoy tienes que reconocer que has sido demasiado duro con tu pareja y deberás dar un paso atrás en tus decisiones. Vas a escuchar a alguien que va a poner las cosas claras, y va a hacerte evidente que te equivocaste en esa última decisión que tomaste. No temas pedir disculpas, pues al final de cuentas es de sabios cambiar de opinión.

No dejes que te dejen fuera de este proyecto, y mucho menos que te escatimen el reconocimiento por tus ideas, que fundamentan todo este nuevo emprendimiento. Es ineludible que reclames ese reconocimiento, pues de otra manera este será el primero de muchos tragos amargos. Debes defender tuyo.

Este es un buen día para fortalecer la parte más delicada e importante de tu cuerpo: tu corazón. Con este fin es tiempo de retomar el ejercicio. Y esta vez debes ser muy consciente de que no puedes volver a abandonarlo, pues cada vez será más difícil llegar al nivel de equilibrio físico.

PISCIS

Hoy tienes que llegar a un acuerdo con tu pareja sobre esa amistad molesta, que despierta sus celos y te pone en situaciones complicadas. Es imprescindible que los roces a causa de esta persona lleguen a su fin. La mayor parte de la responsabilidad cae de tu parte, pues debes anteponer a tu pareja.

Necesitas ayuda, y eso no es malo. Creces, te expandes y te diversificas, y esto implica nuevas obligaciones que no estás en situación de cumplir a solas. Necesitas un asistente o un socio. Alguien en quien puedes delegar obligaciones y acciones concretas. Hoy es buen día para comenzar a buscarlo.

No hay vuelta atrás posible. No puedes volver a los hábitos que te ha costado tanto abandonar, pues ya estás en otro lugar, ya eres otra persona; una persona mejor, más sana, más completa. Si vuelves a los errores de ayer, será una dura derrota para ti y para todos los que te han ayudado en este duro camino.

