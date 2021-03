Mhoni Vidente te cuenta lo que debes saber de tus horóscopos para el 20 de marzo

Mhoni Vidente es reconocida en todo México por la exactitud de sus predicciones. Además, su talento ha quedado comprobado en más de una ocasión. Por eso, la pitonisa te cuenta todo lo que debes saber de tus horóscopos para el sábado 19 de marzo.

Aries

Te riges mucho por la lucha constante entre ser alguien en la vida y progresar, pero hoy tendrás esa oportunidad si pones una buena actitud. Este fin de semana te invitarán a salir por tu cumpleaños y recibirás un regalo que te hará muy feliz, pero recuerda no confiar en quien acabas de conocer.

Tauro

Te llegará la propuesta de trabajar los fines de semana, hazlo. A los tauro les gusta vivir bien, por lo que sí necesitarás ese dinero extra. Pero no te lo gastes en vicios, trata de tomar menos en las fiestas para que no te cargue la cruda moral. También bájale a los corajes y mide tu temperamento, piensa antes de hablar.

Los números de la suerte son 20 y 87.

Los números de la suerte son 20 y 87.

Géminis

Vienen grandes logros para tu signo, pero debes aprender a ser más paciente con lo que realizas, porque de otro modo terminas estresado si no sale como pensaste. Tus amigos te invitan a salir este sábado pero sé precavido y evita accidentes. El amor vendrá este fin de semana de un signo agua.

Tus números de la suerte son 05 y 42.

Cáncer

Te llega una propuesta para iniciar un negocio, acepta y te irá muy bien. Cuídate y procura evitar accidentes, las calles pueden ser peligrosas. Has tomado la decisión de cambiar tu casa por completo para renovar tu energía, haces bien, aunque tu signo se traiciona mucho a sí mismo. Y no pienses en lo que no y mira para adelante.

Números de la suerte: 01 y 29

Leo

Fin de semana de transformaciones positivas para tu signo. Estás en una gran época por la llegada de la primavera, por lo que te sentirás más pleno. Ya no permitas que te manipulen, sobre todo tu pareja. El amor del bueno ama sin ataduras, por lo que quizá debas estar con alguien más compatible como Aries, Géminis o Sagitario.

Tus números de la suerte son 07 y 88.

Virgo

Tendrás una actitud nueva en el amor y en estos días vendrá a ti alguien especial del signo de Aries o Acuario que te hará muy feliz. Trata de cuidar mucho tu salud y sigue con el ejercicio para que te sientas de lo mejor. Ya no pienses en los demás y trata de ponerte a ti primero en todo lo que necesites.

Números de la suerte: 04 y 39

Libra

Aprende de tus errores. Los fracasos son parte de la vida, pero si no creces con ellos vivirás frustrado. Deja la indecisión que no te permite crecer profesionalmente. Si vives en pareja tendrás mucha paz y hasta planes juntos a futuro. Continúa con tus estudios y dedícate a ventas o publicidad, eso te dará tu propio negocio.

Los número de la suerte son 01 y 29.

Escorpión

Fin de semana de darse cuenta que necesitas empezar desde cero para renovarte en lo laboral. Necesitas rodearte de personas que en verdad te apoyen, pues tu signo te exige que dejes a las personas que ya no te quieren ayudar a crecer. Mandas a arreglar tu carro para salir de viaje en Semana Santa. Evita cualquier contratiempo.

Tus números de la suerte son 13 y 49.

Sagitario

Fin de semana de muchos proyectos atrasados de tu trabajo. Tendrás que dedicarle tiempo para no desperdiciar tus días. No caigas en problemas con tus jefes. Recuerda tener calma, tu signo es fuego y es muy impulsivo, sobre todo a decir cosas que pueden herir. Los números de la suerte de Sagitario son 00 y 31

Capricornio

Fin de semana de estar con toda la buena actitud para salir de los problemas personales y de trabajo. Recuerda que tu signo es muy rencoroso y eso hace que tengas dificultades en la vida personal. Por eso aprende a soltar lo que no fue y a ser mejor persona. Te llega la propuesta de la compra de una casa o carro por parte de una institución bancaria.

Números de la suerte: 06 y 30.

Acuario

Tu ciclo de vida viene en su mejor momento, estos días tendrás muchísima suerte en todos tus proyectos. Tendrás unos días de muchos festejos y la compra de algunos regalos: un boleto de avión y pagar deudas te harán sentir más en paz contigo mismo. Tomar algún curso de relaciones públicas le vendrá bien a tu signo que es muy sociable, además un amor de Piscis, Aries o Libra estará tocando a tu puerta.

Piscis

Te va a buscar un amor del pasado del signo de Géminis, Escorpión o Aries, que va a querer regresar contigo. Estarás ocupado planeado las vacaciones de abril, pero trata de usar blanco y amarillo para que tu suerte se multiplique. Una visita lejana vendrá a ponerle emoción a tus días y si estás casado, puede que un bebé venga en camino. Los números de la suerte son 12 y 27.

