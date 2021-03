“La Rosa de Guadalupe”: ¿Qué SIGNIFICA el viento que acompaña al MILAGRO?

“La Rosa de Guadalupe” es uno de los programas más populares de la televisión mexicana, aunque han surgido algunos preguntas respecto lo que significa la rosa o el viento que acompaña cada uno de los milagros durante el programa.

La serie de televisión ha logrado mantenerse en el gusto del público, pues muestran escenas de la vida diaria con la que muchas personas pueden sentirse identificadas.

Aunque cada uno de los episodios es diferente, hay algo que tienen en común y que ha sido protagonista de memes en redes sociales además de la rosa blanca, estamos hablando del viento que se manifiesta a los protagonistas cuando sucede un “milagro”.

Esta no es la primera vez que el creador de la serie responde algunas de las interrogantes que surgen durante los capítulos, sin embargo, no saber lo que sucede no impide que se entienda a bien cada uno de ellos.

¿Qué significa el viento?

Carlos Moncada, creador de “La Rosa de Guadalupe”, respondió una vez más a una de las grandes preguntas que tienen los fans de la serie de televisión sobre lo que significa el viento que acompaña a la rosa blanca cuando sucede un “milagro”.

Moncada reveló que el viento simboliza la voz de la razón, pues siempre que algo malo pasa a los protagonistas, este viento les ayuda a aclarar sus ideas y tener un desenlace favorable siempre pensando en el bienestar de todos.

“Yo siempre he sabido, y lo presenté, que es el movimiento de la razón donde ya te cayó el veinte, ¿cómo lo ejemplifican? Nosotros encontramos la posibilidad de tener esa situación del viento con un slow motion”, dijo.

Hasta el momento “La Rosa de Guadalupe” cuenta con más de mil 500 capítulos completos, uno de los grandes logros de la serie en los 13 años que ha estado al aire sin interrupciones. Hasta el momento no se tiene contemplado un capítulo final debido al arrollador éxito que ha tenido en la pantalla chica.

Con información de medios

cvg