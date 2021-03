Maestro se viraliza tras enseñar el abecedario con música de ¿Korn? | VIDEO

Ser profesor en estos tiempos es complicado, pues el sistema ha cambiado radicalmente y para colmo con las clases a distancia, por la pandemia del Covid-19, esto se ha vuelto un completo caos para muchos de ellos. En esta lucha encarnizada por enseñar algunos docentes se han tenido que valer de otras cosas para hacer que el conocimiento no sólo entre en las cabezas de los pequeños, sino que lo comprendan.

No, no hablamos de la famosa frase "la letra con sangre entra", pero sí de incorporar elementos que no estaban en los cursos con el objetivo de llegar al mismo fin. En el caso de Nick Harrison encontró la forma de enseñarle el abecedario a sus estudiantes al estilo "La escuela del rock", a través de una canción... de ¿metal?

Así como se lee, el maestro decidió enseñarles a los pequeños el alfabeto utilizando la canción "Coming Undone" de la agrupación estadounidense Korn.

Maestro implementa a Korn en sus clases

Y cómo no aprender con este método, pues tiene ritmo y poder que podría estimular a los niños a recordar las letras. En el caso de Harrison demostró su vocación para la docencia. A pesar de su edad, estrenó su canal de TikTok (el de moda) para presumir sus enseñanzas al ritmo de la guitarra eléctrica.

Noticias Relacionadas Maestro de 77 años NO tenía casa; sus viejos alumnos juntan miles de dólares y lo SALVAN

En este caso, se viralizó de inmediato con la canción que pertenece al disco "See You On the Otherside" publicado en el lejano 2005. En el caso de la letra, sólo la sustituyó para hacer la presentación del abecedario y posteriormente cada una de las letras que lo conforman. Eso sí, sin perder el ritmo.

Como era de esperarse, tras volverse "famoso" por su método pedagógico, el vocalista de Korn, Jonathan Davis, quien a manera de agradecimiento compartió el video en su historia de Instagram.

lhp