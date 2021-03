The Dive, el filme que contará la trágica historia de la buceadora Audry Mastre

Si la tendencia de contagios de Covid-19 sigue a la baja, es muy probable que en los próximos meses se estrene en los cines ‘The Dive’, un proyecto de James Cameron, pero dirigido por Francis Lawrence, el director de ‘Los Juegos del Hambre’. La protagonista será la actriz Jennifer Lawrence.

Ese largometraje está inspirado en un libro publicado en el año 2004 que se convirtió en éxito de ventas y que, escrito por el buceador cubano Pipín Ferreras, narra la trágica muerte de su pareja y también legendaria ‘freediver’ Audrey Mestre.

La historia está llena de misterio y drama; aún cuando han pasado 15 años de aquellos hechos trágicos, el asunto aún no ha quedado del todo claro.

¿Una historia de amor?

Ferreras y Mestre se conocieron en 1996. Él tenía 34 años. Ella, 21. Ella, originaria de Francia, emigró a México con su familia siendo adolescente y estudió biología marina en la Universidad La Paz de Baja California, Ferreras era su “objeto” de tesis doctoral sobre la adaptación del cuerpo humano a las grandes profundidades. Era una buena elección: sus pulmones podían absorber más de 8 litros de aire, el doble de un hombre normal, contenía la respiración durante más de tres minutos y era capaz de disminuir su ritmo cardíaco a voluntad. Quedó absolutamente fascinada, hasta el punto de marcharse con él a Miami.

Al poco tiempo comenzaron a practicar el ‘No Limits’: un deporte en el que los buceadores descienden ayudados por un peso conectado a un cable-guía hasta el punto establecido y una vez allí lo sueltan y activan un globo de aire que les catapulta hasta la superficie. Los cambios de presión son enormes y súbitos; aparte, el nitrógeno disuelto en la sangre en estas condiciones puede derivar en una narcosis.

Mestre logró su primer récord mundial femenino, descendiendo hasta los 130 m. En agosto de 2002 a la pareja le surgió una rival inesperada. La estadounidense Tanya Streeter bajó hasta 160 metros. Audrey y Pipín se propusieron recuperar el récord.

Hicieron una mala elección

El 12 de octubre de 2002 lo intentaron. Pipín y su socio Carlos Serra eran los responsables de la logística. Audrey, embutida en un traje de submarinista amarillo y negro, se lanzó al agua para su rutina. Todo fue un éxito, llegó al fondo 14 segundos más rápido de lo previsto. Ahora sólo faltaba accionar el globo de ascensión, agarrarse fuerte y seguir conteniendo la respiración un poco más. Audrey lo hizo, pero el globo no se infló.

Pasó un minuto a 171 metros de profundidad, pero ella había instruido a Pascal para que jamás le ofreciera un sorbo de aire si no se lo indicaba expresamente. No lo hizo. Eso habría invalidado el récord. No pudo salvar la vida. Foto: Especial.

Mestre pasó 3 minutos con 5 segundos sin respirar, quedó inconsciente y se soltó del cable. Cuando emergió hacía 8 minutos con 38 segundos, de su boca manaba espuma ensangrentada pero aún tenía pulso. Cuando Serra la recogió y la depositó en el bote para regresar a toda velocidad a tierra en busca de un hospital,pero fue muy tarde. Audrey logró el récotd, pero pagó un precio muy alto.

¿Negligencia o crimen?

La voz de Ferreras no es la única que ha contado esta historia. En 2006 su ya ex socio Carlos Serra publicó otro libro, ‘The Last Attempt’, en él acusa a Pipín de negligencia a la hora de establecer los protocolos de seguridad adecuados y deja entrever que podría haberse tratado de un crimen pasional, pues se cree que la pareja estaba en malos términos porque Ferreras se sentía eclipsado por los éxitos de su pareja.

Ahora, la historia se contará una vez más, pero ahora en los cines. ¿Irás a ver esta increíble historia?

