Premios Grammy 2021: Conoce a Trevor Noah, el presentador de la ceremonia de premiación

A pesar de que vive en Nueva York y tendrá que trasladarse a los Ángeles, Estados Unidos, Trevor Noah decidió aceptar la invitación para conducir los Grammy Music Awards.

"Si a uno le piden que presente los Grammy, no creo que le tome mucho decir que sí. (...) Todo lo que uno tiene que descifrar es cómo”, dijo el cómico, ganador de un premio Emmy.

Trevor Noah tendrá que asistir al Staples Center para presentar los premios más importantes en el mundo de la música, a pesar de que el evento se llevará a cabo de forma mixta, entre presencial y virtual, por la pandemia de Covid-19.

Nació en 1984, en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica. Es cómico, escritor, productor, comentarista político y actor. Es famoso por ser presentador del programa de noticias satírico conocido como 'The Daily Show'.

En 2017 y 2018, “The Hollywood Reporter” lo nombró con una de “las 35 personas más poderosas en los medios de Nueva York". Mientras tanto, la revista “Time” lo colocó como una de las 100 personas más influyentes del 2018.

De acuerdo con Noah, la entrega –la cual se transmitirá a partir de las 20 horas de Nueva York por CBS y Paramount– tendrá una “vibra de festival de música”.

Para los Grammy Music Award se espera la participación de Taylor Swift, Billie Eilish, Cardi B y BTS. A diferencia de la mayoría de las entregas de premios, los Grammys también son sobre las actuaciones, mencionó Noah, quien sucederá a anfitriones pasados: Alicia Keys, James Corden y LL Cool J, entre otros.

“En los Óscar no puedes tener a Denzel (Washington) interpretando su película. Pero en los Grammy puedes tener a los artistas interpretando sus canciones. Lo que lo hizo único es que logramos hacer un espectáculo completo para el público en casa. Cuando lo vean, no se la pasarán diciendo ‘ay hombre, este es un show en pandemia’. No, este será uno de sus conciertos favoritos”, añadió el cómico, según AP.