Premios Grammy 2021: Beyoncé agrega un premio más a su colección; GANA categoría de 'Mejor Vídeo Musical'

No lo esperábamos, pero tampoco lo dudábamos. Beyoncé ganó su primer grammy de este día en la categoría de 'Mejor Video Musical' por su videoclip 'Brown Skin Girl' en la 63° ceremonia de los premios Grammy.

Aunque son momentos difíciles para las entregas de premios, la especulación era muy grande sobre los posibles triunfos de la talentosa y muy bella Beyoncé. Aunque no todos están contentos con el resultado en esta categoría, pues hay quienes afirman que su contrincante, Harry Styles, ex-miembro de One Direction merecía el premio por su video 'Adore You' en el que incluso creó una isla y hasta una página web para su lanzamiento.

Por el contrario, Beyoncé, su hija Blue Ivy & WizKid ganaron el premio al mejor video. Recordemos que el premio en esta categoría se otorga al artista, director de video y productor de video.

¿De qué trata Brown Skin Girl?

La cultura mayoritaria en Estados Unidos tiende a representar el color de la piel como un binario: o tienes la piel clara o tienes la piel oscura. Sin embargo, la realidad es que el color de la piel es un espectro. Entonces, ¿por qué las representaciones en los medios tienden a resaltar a las personas con piel más clara?

Aunque Beyoncé nunca ha rehuido reclamar su negritud, sus últimos proyectos también han abrazado explícitamente la cultura negra. La letra de Beyonce en 'Formation' explica: “Mi papá Alabama, mamá Luisiana. Mezclas ese negro con ese criollo, haces una bama de Texas”, y evoca específicamente a su experiencia como miembro de la comunidad africana en Estados Unidos.

Con 'Brown Skin Girl', la cantante fue ido un paso más allá, destacando específicamente la belleza de las mujeres negras, como su hija Blue Ivy.

Aquí el vídeo:

snd